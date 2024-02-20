«Мастер и Маргарита» — лидер продаж в книжных Нижнего

В магазинах «Читай-город» в Нижнем Новгороде после выхода экранизации роман «Мастер и Маргарита» стали покупать в пять раз чаще. В сети, кстати, продается более 60 вариантов изданий книги.

«На волне популярности фильма мы провели среди подписчиков своих соцсетей тест на знание книги. Было предложено 11 утверждений, среди которых нужно было определить верные и ложные. Тест прошли две тысячи человек. Без ошибок на вопросы ответили 13% участников. 8% смогли ответить только на 3-5 вопросов. Самым легким в тесте оказался вопрос про цитату «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус». 91% верно ответили, что эту фразу произносит кот Бегемот».

Нижегородский топ-продаж «художки» у одного из крупнейших в стране книжных ритейлеров за прошлый год выглядит так:

1. Виктор Пелевин «Путешествие в Элевсин»

2. Мосян Тунсю «Благословение небожителей. Т.3»

3. Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея»

4. Джордж Оруэлл «1984»

5. Агата Кристи «Десять негритят»

6. Луиза Мэй Олкотт «Маленькие женщины»

7. Александра Маринина «Дебютная постановка. Т.2»

8. Александр Грибоедов «Горе от ума»

9. Агата Кристи. Убийство в Восточном экспрессе

10. Майк Омер. Внутри убийцы

В Викторе Олеговиче мы и не сомневались, но особенно, конечно, радостно за Грибоедова. А вот «нашего всего» в «десятке» нет!