«Мастер и Маргарита» — лидер продаж в книжных Нижнего

В минувший уикенд общие сборы последней киноверсии "Мастера и Маргариты" превысили 1,6 млрд рублей. Как правило, успешные экранизации приводят к росту спроса на первоисточник. НН.Собака.ru опросила местных и сетевых книготорговцев и выяснила, как изменились продажи романа Булгакова за время с момента выхода блокбастера в прокат.
В магазинах «Читай-город» в Нижнем Новгороде после выхода экранизации роман «Мастер и Маргарита» стали покупать в пять раз чаще. В сети, кстати, продается более 60 вариантов изданий книги.
«На волне популярности фильма мы провели среди подписчиков своих соцсетей тест на знание книги. Было предложено 11 утверждений, среди которых нужно было определить верные и ложные. Тест прошли две тысячи человек. Без ошибок на вопросы ответили 13% участников. 8% смогли ответить только на 3-5 вопросов. Самым легким в тесте оказался вопрос про цитату «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус». 91% верно ответили, что эту фразу произносит кот Бегемот».
Нижегородский топ-продаж «художки» у одного из крупнейших в стране книжных ритейлеров за прошлый год выглядит так:
1. Виктор Пелевин «Путешествие в Элевсин»
2. Мосян Тунсю «Благословение небожителей. Т.3»
3. Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея»
4. Джордж Оруэлл «1984»
5. Агата Кристи «Десять негритят»
6. Луиза Мэй Олкотт «Маленькие женщины»
7. Александра Маринина «Дебютная постановка. Т.2»
8. Александр Грибоедов «Горе от ума»
9. Агата Кристи. Убийство в Восточном экспрессе
10. Майк Омер. Внутри убийцы
В Викторе Олеговиче мы и не сомневались, но особенно, конечно, радостно за Грибоедова. А вот «нашего всего» в «десятке» нет!
В «кНижном Новгороде» фиксируют более скромный рост интереса к роману — плюс 35% к обычным продажам «Мастера и Маргариты» с начала февраля. На верхних строчках здесь расположились краеведческие книги и произведения местных авторов. Что, в целом, закономерно для магазина, который обращен лицом к площади Минина и расположен по ходу течения большинства турпотоков.
«У нас лидируют нижегородские авторы: Е. Стрелков «Нижегородские прогулки», «Нижегородские дали» и др.), Ю. Попов «Нижегородский словраль», А. Якубович «Лодка с голубыми глазами», «Царапины на тишине», М. Соловьева «Усохни, перхоть, или Школа, которой больше нет», А. Селезнев «История Нижнего Новгорода», А. Власова «Былицы от Жар-птицы», А. Худин «Эклетика». Большой популярностью у детей и родителей пользуется книжка-картинка с многоразовыми стикерами «Дом белок» нижегородского автора Марии Масловой».
А вот здесь НН.Собака.ru говорила о «словрале» с его собирателем Юрием Поповым.
Текст про книгу, которую должен прочитать «каждый уважающий себя нижегородец» отыщите тут.
Из «Дирижабля» тоже сообщают о возросшей популярности романа. «Мастер и Маргарита» уже 30 дней возглавляет список самых продаваемых книг, а топ-5 сети сейчас выглядит так:
1. «Мастер и Маргарита» М.Булгаков
2. «Рождение космоса» Т. Панова
3. «Любить Жизнь» Т. Панова
4. «Преступление и наказание» Ф. Достоевкий
5. «Собаки и другие люди» З. Прилепин
Среди лидеров продаж также Уайлд, Рубина и Гоголь.
Впервые без купюр в СССР роман «Мастер и Маргарита» был напечатан только в 1973 году. Достаточно скромным по советским меркам тиражом — 30 тыс экземпляров. Цена книги у перекупщиков доходила до 40 руб, при средней зарплате в 80-100 рублей.
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