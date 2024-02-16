Что почитать на выходных?

В новой постоянной рубрике герои мультимедиа «НН.Собака.ru» выделяют обязательные к прочтению книги. Так в ближайший уикенд читаем автобиографический роман «Жизнь как она есть» по рекомендациям почетного гражданина Нижнего и московского архитектора.
«Жизнь как она есть» Ольги фон Тунцельман (Голубевой)
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Татьяна Виноградова, почетный гражданин Нижнего Новгорода и профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ.
Антон Нагавицын, архитектор, профессор Московского отделения (МААМ) International Academy of Architecture (IAA) и правнук (!) автора.
Татьяна Виноградова: «Книга о нашем городе и жизни. Ее автор — женщина, которая училась когда-то в Нижегородском дворянском институте. Она получила хорошее образование в Нижнем и дала потрясающую картину города рубежа 20 века.
Сейчас город забит машинами, а у нее Большая Печерка как громадный ипподром. По нему на лошадях гоняются Башкировы, Рукавишниковы. То есть прошло всего сто лет, а город изменился невероятно. И роман «Жизнь как она есть» показывает это».
Антон Нагавицын: «Это не какая-то скучная автобиография, а интересный роман, написанный простым, человеческим языком. Он дает полное представление о том, как была устроена жизнь в Нижнем Новгороде в начале 20 века. Читаешь и видишь картины, как приезжает император, как автор обучается в Институте благородных девиц».
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