Что почитать на выходных?

Татьяна Виноградова: «Книга о нашем городе и жизни. Ее автор — женщина, которая училась когда-то в Нижегородском дворянском институте. Она получила хорошее образование в Нижнем и дала потрясающую картину города рубежа 20 века.

Сейчас город забит машинами, а у нее Большая Печерка как громадный ипподром. По нему на лошадях гоняются Башкировы, Рукавишниковы. То есть прошло всего сто лет, а город изменился невероятно. И роман «Жизнь как она есть» показывает это».

Антон Нагавицын: «Это не какая-то скучная автобиография, а интересный роман, написанный простым, человеческим языком. Он дает полное представление о том, как была устроена жизнь в Нижнем Новгороде в начале 20 века. Читаешь и видишь картины, как приезжает император, как автор обучается в Институте благородных девиц».