Оксана Михеева снимет новый короткометражный фильм

Нижегородка, режиссер, организатор Горький Fest и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» снимет картину «Милфуша», которую покажут на благотворительном вечере ACTION!
В фильме Михеевой примут участие известные молодые актеры: Елена Подкаминская, Равшана Куркова, Мила Ершова, Максим Костромыкин, и другие. Съемки картины стартуют 2 декабря.
ACTION! - благотворительный аукцион, который ежегодно проводят Светлана Бондарчук и Евгения Попова. Он направлен на объединение творческой интеллигенции и бизнес-элиты для сбора средств в поддержку людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Мероприятие состоится 4 декабря, в Москве.
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