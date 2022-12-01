18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Оксана Михеева снимет новый короткометражный фильм

Поделиться:

Нижегородка, режиссер, организатор Горький Fest и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» снимет картину «Милфуша», которую покажут на благотворительном вечере ACTION!

В фильме Михеевой примут участие известные молодые актеры: Елена Подкаминская, Равшана Куркова, Мила Ершова, Максим Костромыкин, и другие. Съемки картины стартуют 2 декабря.

ACTION! - благотворительный аукцион, который ежегодно проводят Светлана Бондарчук и Евгения Попова. Он направлен на объединение творческой интеллигенции и бизнес-элиты для сбора средств в поддержку людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Мероприятие состоится 4 декабря, в Москве. 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK, Telegram

Фото: Артем Дубов

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: