Оксана Михеева снимет новый короткометражный фильм

В фильме Михеевой примут участие известные молодые актеры: Елена Подкаминская, Равшана Куркова, Мила Ершова, Максим Костромыкин, и другие. Съемки картины стартуют 2 декабря.

ACTION! - благотворительный аукцион, который ежегодно проводят Светлана Бондарчук и Евгения Попова. Он направлен на объединение творческой интеллигенции и бизнес-элиты для сбора средств в поддержку людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Мероприятие состоится 4 декабря, в Москве.