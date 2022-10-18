«Дочь рыбака» в «Рекорде»

В центре сюжета продавщица рыбного ларька Полина Щукина. Она получает в дар от покупательницы волшебный чай, который переносит ее в мир заколдованных снов.

Полина хочет стать царевной, но на этом пути ей мешают то бюрократические проволочки, то другие амбициозные царевны.

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Напомним, выставка Юлдус Бахтиозиной откроется в «Рекорде» 23 октября. Персональная экспозиция — художественное размышление о рисках вольного самовыражения.

Генеральным информационным партнером проекта выступает мультимедиа «НН.Собака.ru».







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