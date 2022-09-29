Юлдус Бахтиозина в «Рекорде»

В новом проекте Юлдус Бахтиозина обращается к книге философа Нассима Талеба «Рискуя собственной шкурой». Он определяет художников как категорию лиц, ставящих на кон не только свою шкуру, но и душу.

Возможна ли симметрия отношений, если неизбежно одна из сторон ставит свою шубу на кон? Главный вопрос, на который придется ответить всем, кто посетит экспозицию.

Куда приходить? В «Рекорд» на улице Пискунова, 11/7.

Экспозиция будет открыта с 23 октября по 25 ноября. Вход свободный.

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Фото: архив организаторов