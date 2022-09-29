Юлдус Бахтиозина в «Рекорде»

Выставка Юлдус Бахтиозиной откроется в Центре культуры «Рекорд». Персональная экспозиция — художественное размышление о рисках вольного самовыражения. В своих работах автор обращается к традициям славянского фольклора, аналоговой фотографии, видео и искусству костюма. А ее дебютный полнометражный фильма «Дочь рыбака» показывали на международных кинофестивалях в Берлине, Риге, Шанхае и Лондоне. Генеральным партнером проекта выступает мультимедиа «НН.Собака.ru».
«Во все уши к титановой лжи», 2021 (Пленочная фотография). Предоставлено галереей современного искусства Anna Nova.
Галерея Anna Nova и Центр культуры «Рекорд» представляют новую выставку, на ней собраны фотографические работы Юлдус из проектов разных лет. Среди них: «Russland» о темной и дикой стороне волшебных сказок; «Сотворенная жизнь» — о формах художественного эскапизма; «Цирк 17» — о революции как цирковом представлении. Также можно будет увидеть костюмы и кокошники, созданные художником специально для дебютного полнометражного фильма «Дочь рыбака».
«Маша и Медведь», 2017 (Пленочная фотография). Предоставлено галереей современного искусства Anna Nova.
В новом проекте Юлдус Бахтиозина обращается к книге философа Нассима Талеба «Рискуя собственной шкурой». Он определяет художников как категорию лиц, ставящих на кон не только свою шкуру, но и душу.
Возможна ли симметрия отношений, если неизбежно одна из сторон ставит свою шубу на кон? Главный вопрос, на который придется ответить всем, кто посетит экспозицию.
Куда приходить? В «Рекорд» на улице Пискунова, 11/7.
Экспозиция будет открыта с 23 октября по 25 ноября. Вход свободный.
18+
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Фото: архив организаторов
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