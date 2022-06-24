Хабенский, Чадов и Горбачева: кто приедет в Нижний Новгород на фестиваль «Горький fest»

VI фестиваль нового российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 14 июля 2022 года. Стало известно, какие актеры приедут в столицу Приволжья.
Напомним, в этом году в деловой программе фестиваля — мастер-классы и творческие встречи с членами жюри, образовательная программа, дискуссия на тему съемок в Нижнем Новгороде, совместное мероприятие со студией современного искусства «Тихая».
Гостями мероприятия станут — Ирина Горбачева, Денис Косяков, Екатерина Шпица, Алексей Чадовов и Константин Хабенский.
О подробной программе фестиваля можно прочитать здесь.
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Фото: kinopoisk.ru
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