400 заявок, 8 номинаций, экспертное жюри: рассказываем все, что известно о программе «Горький fest» прямо сейчас

Объявлена программа фестиваля «Горький fest» 2022:

«По-мужски» — режиссер Максим Кулагин (игровой, премьера, дебют, 100 минут)

«Страна Саша» — режиссер Юлия Трофимова (игровой, российская премьера, 95 минут)

«Вы инопланетянин?» — режиссер Анастасия Завадская (мокьюментари, премьера, дебют, 85 минут)

«Сказка для старых» — режиссеры: Федор Лавров, Роман Михайлов (игровой, дебют, 80 минут)

«Невидимое» — режиссер Алексей Камынин (документальный, премьера, 50 минут)

«Рваные одежды» — режиссер Елена Копцева (документальный, 30 минут)

«Чужбина» — режиссер Андрей Натоцинский (игровой, премьера, 25 минут)

«Женщина, Мужчина, Мужчина и еще одна Женщина» — режиссер Сергей Овечко (игровой, 28 минут)

«Курьер» — режиссер Елена Кулеш (игровой, премьера, 20 минут)

«Просто герой» — режиссер Федор Ермошин (игровой, 18 минут)

«Дорогая, я дома» — режиссер Денис Зарубин (игровой, 24 минуты)

«Мара» — режиссер Саша Кулак (документальный, российская премьера, 60 минут)

«Постсоветская симфония» — режиссер Алексей Евстигнеев (документальный, премьера, 10 минут)

«Родина» — режиссер Татьяна Соболева (документальный, премьера, 52 минуты)

Всего на фестивале будет вручено 8 наград: за лучший фильм, за лучшую режиссуру, лучшую драматургию, лучшее изобразительное решение, лучшее музыкальное решение, лучшую роль, а также Приз зрительских симпатий и Приз за вклад в развитие современного российского кинематографа.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет ретроспектива «Балабанов. Эхо», в которой покажут фильмы отечественных режиссеров последних двадцати лет, вдохновленные творчеством Алексея Балабанова.

В деловой программе смотра в этом году — мастер-классы и творческие встречи с членами жюри, образовательная программа с Московской школой кино, дискуссия на тему съемок в Нижнем Новгороде, дискуссия «Выживут только платформы» о перспективах кинотеатров в современных реалиях, совместное мероприятие со студией современного искусства «Тихая».

Подробнее о программе этого года можно узнать здесь.







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Фото: архив пресс-служб