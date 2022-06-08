В Арсенале пройдет инклюзивный кинофестиваль «Кино без барьеров»

Этим летом в Арсенале пройдут кинопоказы десятого международного инклюзивного кинофестиваля «Кино без барьеров». Каждый вторник с 14 до 30 августа можно увидеть фильмы, которые отражают проблемы и успехи людей с инвалидностью.
Первые кинопоказы пройдут уже 14 июня. На открытие продемонстрируют фильм о мальчике с синдромом Дауна «Меня зовут Петя» режиссера Дарьи Биневской, а режиссеры Соня Пигалова и Антон Рьянов представят документалку «Орган восприятия» о жизни с ДЦП.
Вход свободный, но необходима регистрация.
Напомним, ранее сообщалось, что с 30 мая во дворах Нижнего Новгорода стартуют показы советских фильмов. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
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