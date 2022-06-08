В Арсенале пройдет инклюзивный кинофестиваль «Кино без барьеров»

Первые кинопоказы пройдут уже 14 июня. На открытие продемонстрируют фильм о мальчике с синдромом Дауна «Меня зовут Петя» режиссера Дарьи Биневской, а режиссеры Соня Пигалова и Антон Рьянов представят документалку «Орган восприятия» о жизни с ДЦП.

Вход свободный, но необходима регистрация.

Напомним, ранее сообщалось, что с 30 мая во дворах Нижнего Новгорода стартуют показы советских фильмов. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.