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Кино и сериалы

В Арсенале пройдет инклюзивный кинофестиваль «Кино без барьеров»

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Этим летом в Арсенале пройдут кинопоказы десятого международного инклюзивного кинофестиваля «Кино без барьеров». Каждый вторник с 14 до 30 августа можно увидеть фильмы, которые отражают проблемы и успехи людей с инвалидностью.

 

Первые кинопоказы пройдут уже 14 июня. На открытие продемонстрируют фильм о мальчике с синдромом Дауна «Меня зовут Петя» режиссера Дарьи Биневской, а режиссеры Соня Пигалова и Антон Рьянов представят документалку «Орган восприятия» о жизни с ДЦП.

Вход свободный, но необходима регистрация.

Напомним, ранее сообщалось, что с 30 мая во дворах Нижнего Новгорода стартуют показы советских фильмов. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.


 

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