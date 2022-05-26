В нижегородских дворах покажут советские фильмы

30 мая в областном центре стартует ежегодный проект «Всем двором». Целый месяц во дворах всех районов города нижегородцы смогут принять участие в мастер-классах, творческих встречах с музыкальными коллективами и конкурсах для взрослых и детей.

«Я сам в прошлом году был на таком вечере и у меня остались самые приятные впечатления. В 2021 году в проекте приняли участие больше тысячи горожан. Здесь вы сможете познакомиться с соседями, найти общие хобби, услышать выступления артистов, поучаствовать в различных активностях с детьми», — уточнил глава Нижнего Новгорода.

Напомним, кинотеатры под открытым небом откроются в парках Нижнего Новгорода летом 2022 года. График фильмов появится позже – его будут составлять в мае.







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