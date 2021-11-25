В нижегородском «Рекорде» Любовь Мульменко презентует свой дебютный фильм «Дунай»

Автор сценариев «Верность» Нигины Сайфуллаевой и «Еще одного года» — Любовь Мульменко — создала свой дебютный фильм.

«Дунай» — эта попытка разобраться, где начинается взросление, как балансировать между планированием и умением все отпустить и почему свобода не означает ухода от ответственности.

Фильм покажут в «Рекорде» только пять раз: 28-30 ноября (в 19:00) и 1 декабря (в 19:00). Билеты на премьерный показ можно купить здесь или в кассе центра.

Напомним, ранее киноцентр «Рекорд», открывшийся после реставрации, представил новую концепцию. В ее основу лег принцип кураторства. Деятельность киноцентра разделили на четыре направления, за развитие каждого из которых будет отвечать собственный куратор.

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