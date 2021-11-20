Обновленный «Рекорд»: концепция и люди

Кино

Куратор: Лидия Кравченко — журналист и номинант премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода».

Акценты: Современный российский кинематограф, фестивальные фильмы Европы, поддержка нижегородских кинематографистов. В планах — сделать «Рекорд» площадкой для общения и обмена опытом для всех причастных к кинопроизводству.

Выставки

Куратор: Майя Ковальски — основатель платформы для художников HONESTLY и номинант премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода 2021 года».

Акценты: Современное искусство. Прямо сейчас в «Рекорде» работает экспозиция BULKI BICEPS TRYING TO FLY художника Александра Кутового. Скульптор представил классические античные скульптуры в виде спортивных снарядов, связав темы «сакрального» и «утилитарного».

Музыка

Куратор: Олеся Гудыма

Акценты: Экспериментальная музыка, джаз, эмбиент, неоклассика, перформативное искусство.

Книги

Куратор: Валентина Горшкова

Акценты: Комфортное пространство для всех, причастных к «книжному миру»: писателей, критиков, читателей. Центр культуры станет площадкой для творчества и обмена опытом. Подготовка специалистов книжной индустрии — издателей, переводчиков, дизайнеров.

В планах руководства «Рекорда» на ближайший год – создание коммьюнити, работа с местными сообществами, знакомство нижегородцев с успешными кейсами в рамках креативных индустрий. Создание собственных проектов, актуальных запросам креативной экономики должно стать следующим этапом жизни обновленного «Рекорда». «Сейчас "Рекорд" находится в лучшей своей форме», — заявил директор центра Алексей Шинкарев.