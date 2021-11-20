Обновленный «Рекорд»: концепция и люди

19 ноября СМИ представили концепцию киноцентра «Рекорд», открывшегося после реставрации. В основу новой концепции, которую презентовал лауреат премии «ТОП 50» от «НН.Собака.ru» Артем Мещеряков, лег принцип кураторства. Деятельность киноцентра разделили на четыре направления, за развитие каждого из которых будет отвечать собственный куратор.
автор фото — Дима Четыре
Кино
Куратор: Лидия Кравченко — журналист и номинант премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода».
Акценты: Современный российский кинематограф, фестивальные фильмы Европы, поддержка нижегородских кинематографистов. В планах — сделать «Рекорд» площадкой для общения и обмена опытом для всех причастных к кинопроизводству.
Выставки
Куратор: Майя Ковальски — основатель платформы для художников HONESTLY и номинант премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода 2021 года».
Акценты: Современное искусство. Прямо сейчас в «Рекорде» работает экспозиция BULKI BICEPS TRYING TO FLY художника Александра Кутового. Скульптор представил классические античные скульптуры в виде спортивных снарядов, связав темы «сакрального» и «утилитарного».
Музыка
Куратор: Олеся Гудыма
Акценты: Экспериментальная музыка, джаз, эмбиент, неоклассика, перформативное искусство.
Книги
Куратор: Валентина Горшкова
Акценты: Комфортное пространство для всех, причастных к «книжному миру»: писателей, критиков, читателей. Центр культуры станет площадкой для творчества и обмена опытом. Подготовка специалистов книжной индустрии — издателей, переводчиков, дизайнеров.
В планах руководства «Рекорда» на ближайший год – создание коммьюнити, работа с местными сообществами, знакомство нижегородцев с успешными кейсами в рамках креативных индустрий. Создание собственных проектов, актуальных запросам креативной экономики должно стать следующим этапом жизни обновленного «Рекорда». «Сейчас "Рекорд" находится в лучшей своей форме», — заявил директор центра Алексей Шинкарев.
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