В действующей шахте Пешеланского завода прошел показ фильма «Белым по черному»

Мероприятие состоялось в действующей шахте Пешеланского гипсового завода. В одном из залов музея горного дела был установлен экран, на котором всем добравшимся до этой отметки показали короткометражный фильм Антона Мамыкина «Белым по черному» на глубине 70 метров.

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Фото: Геннадий Авраменко и Аня Темерина