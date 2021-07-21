В действующей шахте Пешеланского завода прошел показ фильма «Белым по черному»

С 16 по 24 июля в Нижнем проходит фестиваль нового российского кино «Горький fest». Организаторы выбирают уникальные места для кинопоказов. Так, один из них прошел на территория нижегородского завода «Красное Сормово». На этот раз команда фестиваля отправила зрителей — Михаила Пореченкова, Марину Зудину, Павла Табакова, Юлию Хлынину и других — в шахту Пешеланского гипсового завода. Гости вечера посмотрели картину Антона Мамыкина «Белым по черному»
Мероприятие состоялось в действующей шахте Пешеланского гипсового завода. В одном из залов музея горного дела был установлен экран, на котором всем добравшимся до этой отметки показали короткометражный фильм Антона Мамыкина «Белым по черному» на глубине 70 метров.
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Фото: Геннадий Авраменко и Аня Темерина
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