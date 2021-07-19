Корпусный цех завода «Красное Сормово» (только на два дня!) станет кинотеатром

Событие войдет в историю кинофестиваля, как первый опыт показа фильма на действующем предприятии.

Зрители увидят фильм режиссера Глеба Панфилова — «Мать». История создания кинокартины тесно связана с заводом «Красное Сормово». В начале XX века в одном из цехов здесь работал Петр Заломов — прототип героя Павла Власова.

Фильм снят на пленку в 1989 году, в 1990 году на Каннском кинофестивале получил приз «За художественный вклад». С тех пор на пленке в кинотеатрах практически нигде не демонстрировался.

«В этом году решили задействовать еще и нестандартные площадки. Одной из таких станет завод «Красное Сормово». Обычно такие места труднодоступны для обычных жителей, а теперь у каждого есть шанс не только попасть на знаменитый завод, но и посмотреть там кино», – отметила генеральный продюсер фестиваля «Горький fest» Оксана Михеева.

Киносеансы состоятся сегодня и завтра, 19 и 20 июля. Необходима предварительная регистрация.

Посещение возможно при предъявлении положительного теста на антитела (60 дней) или отрицательного ПЦР-теста (72 часа), или подтверждения наличия прививки.

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Фото: сообщество завода «ВКонтакте»