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Фестиваль уличного кино пройдет в нижегородской «Зарнице»

С 24 по 27 июня в «Зарнице» пройдет фестиваль бесплатного уличного кино — это ежегодный и крупнейший в мире открытый показ российских короткометражек, проводимый с 2014 года.

 

Программа фестиваля:

24 июня 14:30

  • внеконкурсная программа «Доброе кино»

25 июня 14:30

  • внеконкурсная программа «Анимация»

26 июня 14:30

  • конкурсная программа (16+)

27 июня 14:30

  • внеконкурсная программа «Лучшее кино прошлых лет (топ 7)»

Подробную информацию о фестивале можно узнать по телефону: 8(831) 465-19-18 или автоответчику: 8(831) 465-19-22Адрес: проспект Гагарина, дом 114.

Ранее сообщалось, что с 23 июня по 25 августа на сцене Нижегородского ТЮЗа покажут спектакли-лауреаты российской театральной премии «Золотая Маска».

 

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Фото: pexels

 

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