Фестиваль уличного кино пройдет в нижегородской «Зарнице»

Программа фестиваля:

24 июня 14:30

внеконкурсная программа «Доброе кино»

25 июня 14:30

внеконкурсная программа «Анимация»

26 июня 14:30

конкурсная программа (16+)

27 июня 14:30

внеконкурсная программа «Лучшее кино прошлых лет (топ 7)»

Подробную информацию о фестивале можно узнать по телефону: 8(831) 465-19-18 или автоответчику: 8(831) 465-19-22. Адрес: проспект Гагарина, дом 114.

Ранее сообщалось, что с 23 июня по 25 августа на сцене Нижегородского ТЮЗа покажут спектакли-лауреаты российской театральной премии «Золотая Маска».

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Фото: pexels