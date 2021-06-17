Фестиваль уличного кино пройдет в нижегородской «Зарнице»

С 24 по 27 июня в «Зарнице» пройдет фестиваль бесплатного уличного кино — это ежегодный и крупнейший в мире открытый показ российских короткометражек, проводимый с 2014 года.
Программа фестиваля:
24 июня 14:30
- внеконкурсная программа «Доброе кино»
25 июня 14:30
- внеконкурсная программа «Анимация»
26 июня 14:30
- конкурсная программа (16+)
27 июня 14:30
- внеконкурсная программа «Лучшее кино прошлых лет (топ 7)»
Подробную информацию о фестивале можно узнать по телефону: 8(831) 465-19-18 или автоответчику: 8(831) 465-19-22. Адрес: проспект Гагарина, дом 114.
Ранее сообщалось, что с 23 июня по 25 августа на сцене Нижегородского ТЮЗа покажут спектакли-лауреаты российской театральной премии «Золотая Маска».
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Фото: pexels
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