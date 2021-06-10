Этим летом в Нижнем Новгороде покажут спектакли фестиваля «Золотая Маска»

С 23 июня по 25 августа на сцене Нижегородского ТЮЗа покажут спектакли-лауреаты российской театральной премии «Золотая Маска».
С 25 июня по 25 августа выступят артисты московских и новосибирского театров. Программа фестиваля:
- 23 и 24 июня, 19:00
«Сон в летнюю ночь» — (режиссер Иван Поповски) — театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва
- 27 и 28 июня, 19:00
«Старый дом» — (режиссер Владимир Панков) — театр «Центр драматургии и режиссуры», Москва
- 30 июня и 1 июля, 19:00
«Дети солнца» — (режиссер Тимофей Кулябин) — театр «Красный факел», Новосибирск
- 21 августа в 16:00 и 22 августа в 12:00 и 16:00
Кукольный спектакль «Ходжа Насреддин» — (режиссер Тимур Бекмамбетов) — «Театр Наций», Москва
- 24 и 25 августа, 19:00
«Иранская конференция» — (режиссер Виктор Рыжаков) — «Театр Наций», Москва
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Фото: users.livejournal.com
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