«Красотку» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром покажут в «Седьмом небе»

Культовый фильм о любви и современной «Золушке» снова покажут в кинотеатрах города. Финансовый магнат Эдвард Льюис, проезжая по ночному городу, останавливается около красивой женщины. Ее зовут Вивьен и она берет только наличными. Наутро он понимает, что не хочет расставаться с ней и предлагает девушке остаться в его номере в отеле еще на некоторое время — за дополнительный гонорар. Вивьен оказывается в море блеска и лжи. Она терпит небрежное отношение к ней ради понравившегося мужчины, который перестал быть для нее просто клиентом.

Ранее сообщалось, что с 28 мая по 6 июня в кинотеатре «Орленок» пройдет девятый «Большой фестиваль мультфильмов». Программа пройдет в оффлайн и онлайн формате. Главная ее часть — 11 сборников новых короткометражных анимаций.

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