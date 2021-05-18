Большой фестиваль мультфильмов пройдет в кинотеатре «Орленок»

В этом году фестиваль пройдет «гибридном формате» — оффлайн и онлайн.

Оффлайн – традиционные показы – в этом году пройдут в кинотеатре «Орленок». Главная часть программы –11 сборников новых короткометражных фестивальных мультфильмов. Шесть из программ – российские, они распределены по возрастам. Также покажут — пять зарубежных сборников короткометражек для взрослых, два сборника иностранных фильмов для детей «Китопад» и «Тоби и турбобас» и три сборника лучших российских мультфильмов последних лет: «Мишка и другие звери», «Оранжевые песни» и «Зимой и летом».

Онлайн на платформе можно увидеть три полнометражных детских фильма — сказку «Знаменитое вторжение медведей на Сицилию», финско-британскую «Долину Муми-троллей. Новые истории» и шведскую сказку «Бесхвостый Пелле».

Программа:

28 мая

10:40 — программа анимации «Оранжевые песни»

18:00 — программа анимации «Кошки-мышки»

29 мая

16:00 — программа анимации «Мой знакомый медведь»

20:00 — программа анимации «Прохожий»

30 мая

16:00 — программа анимации «Боксбалет»

20:00 — программа анимации «Последовательные параллели»

31 мая

10:40 — программа анимации «Мишка и другие звери»

18:00 — программа анимации «Пастухи облаков»

1 июня

14:30 — программа анимации «Зимой и летом»

20:30 — программа анимации «Таинственная шляпа»

2 июня

14:30 — программа анимации «Мамин помощник»

20:30 — программа анимации «Усредненное счастье»

3 июня

20:30 — программа анимации «Сила тяжести»

4 июня

10:40 — программа анимации «Девочка-птичка»

5 июня

10:20 — программа анимации «Китопад»

6 июня

10:20 — программа анимации «Тоби и турбобас»

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Фото: архив организаторов