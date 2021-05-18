Большой фестиваль мультфильмов пройдет в кинотеатре «Орленок»

C 28 мая по 6 июня в кинотеатре «Орленок» пройдет девятый «Большой фестиваль мультфильмов». Программа пройдет в оффлайн и онлайн формате. Главная ее часть — 11 сборников новых короткометражных анимаций.
В этом году фестиваль пройдет «гибридном формате» — оффлайн и онлайн.
Оффлайн – традиционные показы – в этом году пройдут в кинотеатре «Орленок». Главная часть программы –11 сборников новых короткометражных фестивальных мультфильмов. Шесть из программ – российские, они распределены по возрастам. Также покажут — пять зарубежных сборников короткометражек для взрослых, два сборника иностранных фильмов для детей «Китопад» и «Тоби и турбобас» и три сборника лучших российских мультфильмов последних лет: «Мишка и другие звери», «Оранжевые песни» и «Зимой и летом».
Онлайн на платформе можно увидеть три полнометражных детских фильма — сказку «Знаменитое вторжение медведей на Сицилию», финско-британскую «Долину Муми-троллей. Новые истории» и шведскую сказку «Бесхвостый Пелле».
Программа:
28 мая
- 10:40 — программа анимации «Оранжевые песни»
- 18:00 — программа анимации «Кошки-мышки»
29 мая
- 16:00 — программа анимации «Мой знакомый медведь»
- 20:00 — программа анимации «Прохожий»
30 мая
- 16:00 — программа анимации «Боксбалет»
- 20:00 — программа анимации «Последовательные параллели»
31 мая
- 10:40 — программа анимации «Мишка и другие звери»
- 18:00 — программа анимации «Пастухи облаков»
1 июня
- 14:30 — программа анимации «Зимой и летом»
- 20:30 — программа анимации «Таинственная шляпа»
2 июня
- 14:30 — программа анимации «Мамин помощник»
- 20:30 — программа анимации «Усредненное счастье»
3 июня
- 20:30 — программа анимации «Сила тяжести»
4 июня
- 10:40 — программа анимации «Девочка-птичка»
5 июня
- 10:20 — программа анимации «Китопад»
6 июня
- 10:20 — программа анимации «Тоби и турбобас»
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Фото: архив организаторов
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