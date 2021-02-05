Темой фестиваля «Горький fest» станет 800-летие Нижнего Новгорода

Глеб Никитин встретился с президентом фестиваля Михаилом Пореченковым и генеральным продюсером и лауреатом премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Оксаной Михеевой.

«Планы у организаторов грандиозные! Нас ждет много интересных фильмов и новых форматов. Вместе с вами буду ждать подробности программы», — поделился со своей аудиторией в Instagram Глеб Никитин.

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Фото: visitnizhny