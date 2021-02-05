18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы

Темой фестиваля «Горький fest» станет 800-летие Нижнего Новгорода

В 2021 году темой юбилейного кинофестиваля «Горький fest» станет 800-летие Нижнего Новгорода. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Instagram.

 

Глеб Никитин встретился с президентом фестиваля Михаилом Пореченковым и генеральным продюсером и лауреатом премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Оксаной Михеевой.

«Планы у организаторов грандиозные! Нас ждет много интересных фильмов и новых форматов. Вместе с вами буду ждать подробности программы», — поделился со своей аудиторией в Instagram Глеб Никитин.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: visitnizhny

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты