Кинорежиссер Оксана Михеева сняла короткометражку для благотворительного аукциона Action

1 декабря прошли съемки короткометражного фильма режиссера Оксаны Михеевой «Аптека счастья». В основу сценария легло одноименное стихотворение Эдуарда Асадова. По сюжету фильма обычные лекарства людям больше не нужны, а в аптеку они приходят в поисках средств для духовных радостей: счастья, любви, верности, смелости и блеска глаз.

6 декабря киноленту представят на десятом юбилейном благотворительном аукционе Action. Это вторая работа Оксаны Михеевой для проекта, в прошлом году на аукционе был представлен ее фильм «Скелет».





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