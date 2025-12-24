Частная библиотека современной литературы «ПМ» объявила о закрытии с 7 января

совладелица библиотеки «ПМ»

Библиотека была создана на базе первой площадки центра современного искусства «Терминал А»: тогда «Терминал» только открывался в ЦУМе, и организаторки пригласили нас разделить с ними площадку. У нас с моей подругой и соратницей Валей Горшковой был подкаст «Партнерский материал», посвященный новинкам кино и книг. Поэтому мы решили сделать книжный проект, а именно – библиотеку современной литературы, где можно было бы брать новинки, не тратясь постоянно на обновление собственных книжных полок. Отсюда родилось название Библиотека ПМ – библиотека «Партнерского материала».

Причины закрытия прозаичные: тот спрос, который есть сейчас, недостаточен, чтобы библиотека покрывала свои нужды, такие как аренда, зарплаты библиотекарям, закупка новых экземпляров. Несколько раз мы организовывали сбор донатов, и нижегородцы всегда на них откликались. Благодаря горожанам и их вкладу мы смогли переехать на последнюю площадку, сделать вывеску, платить за аренду. Но мы не хотим постоянно просить донаты, поэтому после почти года раздумий мы с Валей приняли решение о закрытии. Конечно, это решение было невероятно сложным, но нам кажется, что надо уметь уходить с вечеринки вовремя. Основные планы сейчас – отдыхать и набираться сил для новых свершений.