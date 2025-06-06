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Книги

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ТОП-10 книг от «Библиотеки ПМ», которые украдут ваше лето

Читаем саги, романы и дневники в гамаках, на лавочках и полянках: о счастливой старушке-отшельнице, первой (дачной!) любви, богемных кутежах Серебряного века. Наши литературные проводники из «Библиотеки ПМ» подобрали нам превосходную компанию на оставшиеся 80 с небольшим летних вечеров.

«Летний ресторанчик на берегу» Дженни Колган

Флоре наконец-то выпадает шанс вырваться из душного офисного плена – и вот она уже едет на маленький шотландский остров, чтобы стать хозяйкой местного ресторанчика.

«Кулачок» Анны Гришиной

История о первой любви в дневниках. Они познакомились на даче, и летнее солнце согрело их любовь. А реальная жизнь, как обычно, всему помешала. История, которая точно вызовет бесконечную нежность даже среди неприветливой городской суеты.

«Две недели в сентябре» Роберта С. Шерриффа

Ленивая атмосфера английского отпуска. Будем внимательно наблюдать за семьей, в которой каждый хочет разного, но остаться вместе. Идеально для тех, кто точно знает – самая сильная драма всегда за чашкой чая.

«Лето 1969» Элин Хильдебранд

Остров Нантакет, самый разгар лета и обычная семейная история. Книга ностальгическая, как старый винил, и теплая, как долгожданные летние каникулы.

«Население: одна» Элизабет Мун

Книга о старушке, которая осталась совершенно одна на чужой планете, но вместо паники у нее – огород и тишина. Идеальная книга для тех, кому хочется сбежать от всего мира (желательно на другую планету) и побыть в покое.

«Адвокатка бабы Яги» Евгении Некрасовой 

Одна из самых долгожданных книг этого лета на русском языке! Истории о медведях-коллекционерах, сторожах-домовых и других фантастических тварях из славянского эпоса от одной из самых важных отечественных писательниц.

«Ничего интересного» Кевина Уилсона

Провести время в большом поместье, купаться в бассейне и присматривать за парочкой «ангелочков». Предложение, от которого сложно отказаться, даже если есть нюанс – иногда дети внезапно загораются (буквально полыхают изнутри!). И все же даже к ним можно найти подход...

«Добро не оставляйте на потом» Адриана Трижиани

От тосканских холмов до шотландских туманов – семейная сага о судьбе женщины, чья жизнь раскололась на «до», «во время» и «после» Второй мировой. От умиротворяющих пейзажей до глубоких переживаний за героев — в этой книге есть все, что нужно летнему роману. От авторки «Жены башмачника».

«Лето» Аллы Горбуновой

Поэтические воспоминания о детстве и лете. Алла Горбунова замечает неожиданное и выбирает для этого самые точные слова. И все это за время ковидного локдауна – признаемся, мы тоже утопали в философских размышлениях.

«Бражники и блудницы. Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века» Максима Жегалина

Серебряный век без прикрас: поэты, страсти, скандалы и драма на грани настоящего безумия. Документальный роман о главных лицах Серебряного века: вместе с героями участвуем в любовных треугольниках, мучаемся от отсутствия денег и вдохновения, и видим, как на основе этих событий создавались произведения, которые мы читаем до сих пор.

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