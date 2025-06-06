ТОП-10 книг от «Библиотеки ПМ», которые украдут ваше лето

«Ничего интересного» Кевина Уилсона

Провести время в большом поместье, купаться в бассейне и присматривать за парочкой «ангелочков». Предложение, от которого сложно отказаться, даже если есть нюанс – иногда дети внезапно загораются (буквально полыхают изнутри!). И все же даже к ним можно найти подход...