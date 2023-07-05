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Книга дня: Анна Орти выпустила книгу «ОдноклассНики: первая любовь»

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Журналист и ивентор из Нижнего Новгорода — Анна Орти-Кузнецова — написала и издала книгу «ОдноклассНики: первая любовь». История о нижегородке, которая живет в Париже и получает приглашение на встречу одноклассников. Презентация пройдет 9 июля в пространстве «Территория эмоций» в парке «Швейцария».

 

В программе: пикник, общение с автором и парфюмерная дегустация.

Для участия необходимо зарегистрироваться.

Интервью Анны Орти-Кузнецовой для «НН.Собака.ru» здесь.



 

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Фото: предоставлено автором

 

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