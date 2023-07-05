Книга дня: Анна Орти выпустила книгу «ОдноклассНики: первая любовь»

Журналист и ивентор из Нижнего Новгорода — Анна Орти-Кузнецова — написала и издала книгу «ОдноклассНики: первая любовь». История о нижегородке, которая живет в Париже и получает приглашение на встречу одноклассников. Презентация пройдет 9 июля в пространстве «Территория эмоций» в парке «Швейцария».