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Татьяна Виноградова презентует книгу «Гуляя по Старому Нижнему»

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Презентация книги краеведа Татьяны Виноградовой пройдет в центре культуры «Рекорд» 19 января.

 

В книге автор сочетает реальные исторические факты и художественное повествование. Так складывается портрет города на рубеже XIX–XX веков. В издании много фотографий, среди которых очень редкие и ранее не опубликованные.

Вход свободный

Интервью почетного гражданина Нижнего Новгорода, профессора кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяны Виноградовой для «НН.Собака.ru» можно найти здесь.


 

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