Татьяна Виноградова презентует книгу «Гуляя по Старому Нижнему»

В книге автор сочетает реальные исторические факты и художественное повествование. Так складывается портрет города на рубеже XIX–XX веков. В издании много фотографий, среди которых очень редкие и ранее не опубликованные.

Вход свободный

Интервью почетного гражданина Нижнего Новгорода, профессора кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяны Виноградовой для «НН.Собака.ru» можно найти здесь.





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