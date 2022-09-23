Встреча с писателем Николаем Свечиным

В предстоящий уикенд на площадке библиотеки имени Ленина откроется традиционный историко-литературный фестиваль «Читай Горький». В рамках фестиваля организаторы подготовили встречу с писателем, краеведом и лауреатом премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Николаем Свечиным.
25 сентября писатель будет ждать гостей в библиотеке имени Ленина на Варварке. Прийти нужно в Балакиревский зал на второй этаж в комнату 208 — с 14:00 до 14:45.
Гостей фестиваля также ждет выставка-ярмарка нижегородских издательств, презентации новых книг, лектории, экскурсии, встречи с писателями и автограф-сессии, творческие студии для детей и взрослых.
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Фото: Алексей Шевцов
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