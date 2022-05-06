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Никита Nomerz презентовал «Энциклопедию уличного искусства Нижнего Новгорода»

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Уличный художник, организатор фестиваля «Место» и лауреат премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» презентовал «Энциклопедию уличного искусства Нижнего Новгорода». На 352 страницах издания уместилась история стрит-арта с 1980 по 2020 год.

 

Энциклопедия постепенно появляется в книжных магазинах города. Тираж — всего 1000 экземпляров.

В книге можно найти биографические справки о ключевых нижегородских уличных художниках, обзор знаковых для уличного искусства локаций и работ приезжих авторов.

Основой издания стала статья, содержащая подробную хронологию уличного искусства Нижнего Новгорода с 1980 по 2020 год. В ней отражены ключевые события, оказавшие влияние на стиль локальной сцены. Кроме того, к изданию прилагается карта уличного искусства.


 

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Фото: сообщество фестиваля «Место»

 

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