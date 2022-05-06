Никита Nomerz презентовал «Энциклопедию уличного искусства Нижнего Новгорода»

Уличный художник, организатор фестиваля «Место» и лауреат премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» презентовал «Энциклопедию уличного искусства Нижнего Новгорода». На 352 страницах издания уместилась история стрит-арта с 1980 по 2020 год.
Энциклопедия постепенно появляется в книжных магазинах города. Тираж — всего 1000 экземпляров.
В книге можно найти биографические справки о ключевых нижегородских уличных художниках, обзор знаковых для уличного искусства локаций и работ приезжих авторов.
Основой издания стала статья, содержащая подробную хронологию уличного искусства Нижнего Новгорода с 1980 по 2020 год. В ней отражены ключевые события, оказавшие влияние на стиль локальной сцены. Кроме того, к изданию прилагается карта уличного искусства.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.
Фото: сообщество фестиваля «Место»
Комментарии (0)