Никита Nomerz презентовал «Энциклопедию уличного искусства Нижнего Новгорода»

Энциклопедия постепенно появляется в книжных магазинах города. Тираж — всего 1000 экземпляров.

В книге можно найти биографические справки о ключевых нижегородских уличных художниках, обзор знаковых для уличного искусства локаций и работ приезжих авторов.

Основой издания стала статья, содержащая подробную хронологию уличного искусства Нижнего Новгорода с 1980 по 2020 год. В ней отражены ключевые события, оказавшие влияние на стиль локальной сцены. Кроме того, к изданию прилагается карта уличного искусства.





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Фото: сообщество фестиваля «Место»