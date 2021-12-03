Книга дня: Анна Орти выпустила книгу о нижегородке, которая ищет себя и любовь

Анна Орти написала и издала книгу «Майк и Полли: приятно познакомиться». Она про молодую нижегородку Полину, которая делает себя, карьеру и ищет любовь всей своей жизни. Все ли получится? С юмором и позитивом о приключениях между Нижнем и Москвой читайте в новой работе.

Интервью Анны Орти-Кузнецовой для «НН.Собака.ru» здесь.

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Фото: Катерина Кадаш