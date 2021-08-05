Вышел новый роман Николая Свечина «Паутина». Продолжение серии про сыщика Лыкова в атмосфере дореволюционной России.

Книга, автора серии ретродетективов из жизни России конца ХIХ века, «Паутина» теперь доступна к заказу. Уже вышло порядка 30 романов о сыщике Лыкове, в новой книге действия разворачиваются в дореволюционной России. Царь с царицей попали под влияние Распутина, самодержавие деградирует, а России необходимо обновление. Сыщику Лыкову политики предлагают принять участие в династическом перевороте. Он разочарован в монархии, но к заговорщикам примкнуть не готов. Остается договариваться с обеими сторонами — ради мира и порядка.

Интервью для «НН.Собака.ru» с Николаем Свечиным для премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» можно прочитать, перейдя по ссылке.

Отрывок из новой книги Николая Свечина «Взаперти» – эксклюзивно для «Собака.ru» здесь.

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