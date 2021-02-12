Новая книга Николая Свечина «Взаперти» доступна к предзаказу

Новая книга Николая Свечина — писателя, краеведа и лауреата премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — доступна к предзаказу. Об этом писатель сообщил своей аудитории на странице в Facebook.
Книга, автора серии ретродетективов из жизни России конца ХIХ века, «Взаперти» теперь доступна к предзаказу. Уже вышло порядка 30 романов о сыщике Лыкове, в новой книге действия разворачиваются в конце 1911 года, где главного героя сажают за решетку.
Интервью для «НН.Собака.ru» с Николаем Свечиным для премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» можно прочитать, перейдя по ссылке.
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Фото: so–l.ru
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