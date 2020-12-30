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В центре Нижнего Новгороде появился шкаф для буккроссинга

Фотозона «Волшебный шкаф» у кинотеатра «Октябрь» превратилась в площадку для буккроссинга — теперь нижегородцы смогут обмениваться книгами в самом сердце города.

 

 

Книги собрали специально для фестиваля «Горьковская Елка» из пожертвованных и списанных книг в нижегородских библиотеках. Теперь жители региона могут принести свою книгу, а взамен взять любую с локации.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в столице Приволжья появится единая система буккроссинга и сайт, объединяющий все библиотеки города.


 

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Фото: сообщество «Горьковская елка» «ВКонтакте».

 

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