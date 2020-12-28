В Нижнем Новгороде создадут единую платформу буккроссинга

В 2021 году в столице Приволжья появится единая система буккроссинга и сайт, объединяющий все библиотеки города.
«В Новом году запустим единый сайт, который объединит все библиотеки города. Вы сможете искать нужную книгу онлайн не переходя по десяти сайтам. И там же сделаем единую платформу буккроссинга. Единую, для всего города!», — сообщил директор департамента культуры Роман Беагон на странице в Facebook.
Кроме того, глава нижегородского депкульта пообещал проработать формат буккроссинга на Большой Покровской улице.
«Понравилась одна книга — забирайте. И приносите свои из дома», — добавил чиновник.
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Фото: pexels.
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