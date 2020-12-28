В Нижнем Новгороде создадут единую платформу буккроссинга

«В Новом году запустим единый сайт, который объединит все библиотеки города. Вы сможете искать нужную книгу онлайн не переходя по десяти сайтам. И там же сделаем единую платформу буккроссинга. Единую, для всего города!», — сообщил директор департамента культуры Роман Беагон на странице в Facebook.

Кроме того, глава нижегородского депкульта пообещал проработать формат буккроссинга на Большой Покровской улице.

«Понравилась одна книга — забирайте. И приносите свои из дома», — добавил чиновник.





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Фото: pexels.