Нижегородский писатель Николай Свечин получил премию Всероссийской полицейской ассоциации по литературе, которая является частью International Police Association.
Писатель из Нижнего Новгорода стал лауреатом премии по литературе
Николай Свечин — автор серии ретродетективов из жизни России конца ХIХ века, краевед, писатель и лауреат премии ТОП.50 самые знаменитые люди Нижнего Новгорода — получил премию Всероссийской полицейской ассоциации по литературе, об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
«Официально уведомили: я получил премию ВАП, которая является частью International Police Association, в области литературы за 2020 год. Премия была заложена в уставе ассоциации давно, однако я стал первым ее лауреатом — за свои исторические детективы», — поделился писатель.
Интервью Николая Свечина для премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» можно почитать здесь.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.
Фото: Алексей Шевцов.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.