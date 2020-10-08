Писатель из Нижнего Новгорода стал лауреатом премии по литературе

Николай Свечин — автор серии ретродетективов из жизни России конца ХIХ века, краевед, писатель и лауреат премии ТОП.50 самые знаменитые люди Нижнего Новгорода — получил премию Всероссийской полицейской ассоциации по литературе, об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«Официально уведомили: я получил премию ВАП, которая является частью International Police Association, в области литературы за 2020 год. Премия была заложена в уставе ассоциации давно, однако я стал первым ее лауреатом — за свои исторические детективы», — поделился писатель.

Интервью Николая Свечина для премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» можно почитать здесь.

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Фото: Алексей Шевцов.