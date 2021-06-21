Нижегородский оперный театр закроет театральный сезон «Вечером балета»

23 июня театр оперы и балета закроет 86-ой театральный сезон «Вечером балета» при участии приглашенных солистов — примы-балерины «Кремлевского балета» Дарьи Бочковой, солиста Большого театра Клима Ефимова и первого солиста Баварского государственного балета Дмитрия Выскубенко. На сцену выйдет руководитель балетной труппы Морихиро Ивата.
Формат «Вечеров балета» в театре возродил руководитель балетной труппы Морихиро Ивата. Концертная программа состоит из мировой балетной классики и современной хореографии, она соединит в себе классические и современные номера. У гостей вечера появится возможность за один вечер увидеть фрагменты из разных постановок и спектаклей.
«У зрителей будет возможность увидеть на нижегородской сцене не только любимых артистов, но и выдающихся приглашенных танцовщиков из лучших театров России и Европы. Этим красивым вечером мы завершим этот необычный, но полный ярких событий театральный сезон», — отмечает художественный руководитель театра Александр Топлов.
Руководитель балетной труппы Нижегородского театра – Морихиро Ивата пригласил на «Вечер балета» танцовщиков из лучших театров не только страны, но и Европы.
Стоимость билетов — от 400 рублей.
Руководством театра было принято завершить театральный сезон раньше запланированного срока, чтобы соблюсти распоряжение губернатора Нижегородской области о переводе 30% сотрудников на удаленный формат работы.
Ранее сообщалось, что театры Нижнего Новгорода досрочно завершают сезон из-за Covid-19.
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Фото: архив организаторов
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