Нижегородский оперный театр закроет театральный сезон «Вечером балета»

Формат «Вечеров балета» в театре возродил руководитель балетной труппы Морихиро Ивата. Концертная программа состоит из мировой балетной классики и современной хореографии, она соединит в себе классические и современные номера. У гостей вечера появится возможность за один вечер увидеть фрагменты из разных постановок и спектаклей.

«У зрителей будет возможность увидеть на нижегородской сцене не только любимых артистов, но и выдающихся приглашенных танцовщиков из лучших театров России и Европы. Этим красивым вечером мы завершим этот необычный, но полный ярких событий театральный сезон», — отмечает художественный руководитель театра Александр Топлов.

Руководитель балетной труппы Нижегородского театра – Морихиро Ивата пригласил на «Вечер балета» танцовщиков из лучших театров не только страны, но и Европы.

Стоимость билетов — от 400 рублей.

Руководством театра было принято завершить театральный сезон раньше запланированного срока, чтобы соблюсти распоряжение губернатора Нижегородской области о переводе 30% сотрудников на удаленный формат работы.

Ранее сообщалось, что театры Нижнего Новгорода досрочно завершают сезон из-за Covid-19.

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Фото: архив организаторов