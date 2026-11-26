фотограф

Я расскажу о том, чего, по-моему, никто еще не описывал: как фотографировать стихи. Это не теория – это мой практический опыт, накопленный за десятки лет. Буду говорить о поэтическом языке в фотографии. Главное в этом деле – импульс. Стихи никто не умеет выводить по формуле; они приходят сами. Фотографии тоже в последние годы все чаще случаются спонтанно – раньше это происходило редко. Я фотограф изначально, поэтому во мне живет много зрительных импульсов. У больших поэтов, думаю, их место занимают импульсы смысловые, звуковые. Есть снимки, под которыми вместо подписи – стихи. Например, «Лестница для поэта», где обнаженное черно-белое дерево идет ступеньками в небо, а внизу летит самолет:

«Сегодня лётная погода для поэтов,

Достаточно просто закрыть глаза,

И те, кого выбирает небо,

Сразу почувствуют

Счастливый билет в правой руке».

Такие пары – фото и текст – и станут основой рассказа.

Я в конце прочту стихи – новые и старые. Какие именно – пойму, изучив сидящих в зале: какое у них настроение и чего они от меня ждут.