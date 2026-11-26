Идем на творческую встречу с Аликом Якубовичем в Доме Архитектора.
Первая книга Алика «Нерастворимый кофе», где стихи и черно-белые снимки дополняют друг друга, вышла в 2006 году. Одиннадцатая (!) – «Влюбиться» – в 2025-м. «Не дай Бог родиться в эпоху перемен, если только вы не фотограф», – писал он (лауреат нашей премии ТОП50), определяя свое предназначение. Легенда уличного фото запечатлевает текущее состояние изменчивого города и его жителей: обнаженные фигуры и натюрморты, хулиганы и балерины, старые дворы и немного собак. Прошлогодняя персональная выставка в Арсенале «Свой город» (собрание ч/б-фотографий Алика Якубовича о жизни Нижнего в 1980–2000-х) вошла в топ-50 самых посещаемых в России.
Как стрит-фотограф, он удивляется доброжелательности тех, кого снимает без спроса, и вносит репортажную эстетику даже в согласованные съемки. В прошлом году Якубович «охотился» на артистов Театра оперы и балета (итогом стали выставка и фотоальбом с сотней кадров). Сейчас он снимает закулисье Ледового комплекса: тренировки, эмоции, жизнь внутри и вокруг арены. Об этом Алик тоже расскажет (и покажет снимки) на творческой встрече, которая состоится в двух отделениях. В первом он предстанет как фотограф, во втором – как поэт и создатель жанра акустической фотографии.
Алик Якубович
фотограф
Я расскажу о том, чего, по-моему, никто еще не описывал: как фотографировать стихи. Это не теория – это мой практический опыт, накопленный за десятки лет. Буду говорить о поэтическом языке в фотографии. Главное в этом деле – импульс. Стихи никто не умеет выводить по формуле; они приходят сами. Фотографии тоже в последние годы все чаще случаются спонтанно – раньше это происходило редко. Я фотограф изначально, поэтому во мне живет много зрительных импульсов. У больших поэтов, думаю, их место занимают импульсы смысловые, звуковые. Есть снимки, под которыми вместо подписи – стихи. Например, «Лестница для поэта», где обнаженное черно-белое дерево идет ступеньками в небо, а внизу летит самолет:
«Сегодня лётная погода для поэтов,
Достаточно просто закрыть глаза,
И те, кого выбирает небо,
Сразу почувствуют
Счастливый билет в правой руке».
Такие пары – фото и текст – и станут основой рассказа.
Я в конце прочту стихи – новые и старые. Какие именно – пойму, изучив сидящих в зале: какое у них настроение и чего они от меня ждут.
Когда: 27 ноября в 18:00
Где: Дом Архитектора, Верхне-Волжская набережная, 2
16+
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