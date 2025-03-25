Алик Якубович: «Эта выставка про мое счастье быть фотографом»

Город кипел на огромных площадях на фестивале «Рок чистой воды». На кадрах оттуда вы увидите своих родителей, а кто старше – своих знакомых. Этот дух какой-то невероятной свободы, мне кажется, сохранился в этих фотографиях. Это портрет поколения я снял в балкона педагогического института на Минина. Он тогда был закрыт на ремонт, но я работал там и знал всех уборщиц, поэтому меня пустили. Самое удивительное, когда парень пошел по головам и не падал. Этот момент действительно какой-то фантастический. В то время я еще был ненастоящим фотографом, и очень волновался, когда снимал такие моменты. Все получилось и я попал в резкость. Для меня это главная фотография выставки, поэтому она открывает ее.