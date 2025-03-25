Алик Якубович: «Эта выставка про мое счастье быть фотографом»

Арсенал стал нижегородским Парижем – там до конца июня проходит выставка «Свой город» пленочного ч/б Алика Якубовича. Лауреат ТОП 50 «НН.Собака.ru» и «специалист по чудикам» признается в любви своему городу – «разному и неоднозначному». По соседству снимки Cергея Борисова, Александра Лапина и других классиков уличной фотографии из коллекции МАММ. Прогулялись по «невероятно свободному» Горькому-Нижнему 1980–2010-х и посмотрели на первых посетителей (некоторые из которых нашли себя на фото!) и заново влюбились в Алика, его «Девчат», «Пацанов» и город, которого больше нет.
Алик Якубович
Фотограф
У меня есть такая строчка – «Не дай Бог родиться в эпоху перемен, если только вы не фотограф». Я фотограф. Эта выставка про мое счастье быть фотографом. Снимать хотелось все что нельзя. Так я попал в вытрезвитель, дом престарелых, синагогу (когда она еще была мебельным цехом).
Открывает выставку работа 3х2 метра (!) с выступления рок-группы «АукцЫон» на площади Минина в 1990 году (любимая фотография автора)
Город кипел на огромных площадях на фестивале «Рок чистой воды». На кадрах оттуда вы увидите своих родителей, а кто старше – своих знакомых. Этот дух какой-то невероятной свободы, мне кажется, сохранился в этих фотографиях. Это портрет поколения я снял в балкона педагогического института на Минина. Он тогда был закрыт на ремонт, но я работал там и знал всех уборщиц, поэтому меня пустили. Самое удивительное, когда парень пошел по головам и не падал. Этот момент действительно какой-то фантастический. В то время я еще был ненастоящим фотографом, и очень волновался, когда снимал такие моменты. Все получилось и я попал в резкость. Для меня это главная фотография выставки, поэтому она открывает ее.
Центральные серии проекта – «Девчата», «Пацаны» и «Поцелуи».
Я снимал старый город, которого уже нет. И по улице с котами гуляли, и танцевали на Покровке, и музыканты играли. Это был Париж. Мы жили в Париже.
Один из самых больших разделов – репортаж Якубовича из Автозаводского дома-интерната ветеранов труда и инвалидов войны.
Самое приятное не то, что это моя выставка. Я никогда не видел такого уважительного отношения к фотографии и никогда не видел таких фотографических экспозиций. На первом этаже построили целый город с зонами, разными цветами, ступенями, с которых можно смотреть трехметровые кадры.
Во второй части выставки можно найти «дневники эпохи» советских и российских фотографов Игоря Мухина, Владимира Соколаева, Александра Лапина и не только. Все они из коллекции Мультимедиа Арт Музея в Москве.
Когда: до 29 июня 2025
Где: Кремль (корпус 6)
18+
Текст: Анна Горбунова
Фото: Анастасия Волкова
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