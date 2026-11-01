Эксклюзив! До конца года на стенах кинотеатра в ТЦ «Небо» появятся работы 10 уличных художников из Нижнего и других городов

Художник

Прежде всего моя роспись отсылает к недавно вышедшему фильму Backrooms. Но более интересный момент – это запутанная цепочка отсылок, в которую я втягиваю зрителя. Отсылка к выдуманным фильмам – на прошедшую выставку в «Терминале А», а та, в свою очередь, отсылает к «Шоу Трумана» и сериалу «Шучу». Центральный смысл работы – игра со смыслом самого предмета «афиши». Моя афиша «зовет» на событие, которое уже было и которое невозможно посетить в настоящем.

Центральную часть росписи я сделал маслом, а некоторые детали – аэрозольной краской. В кинотеатре распылять ее можно только после закрытия, ночью, что было неудобно. Зато я смог посмотреть на привычное место другим взглядом, увидеть его полностью безлюдным. Мой день проходил за смолтоками с билетерами, а в основном – за монотонной работой.