Эксклюзив! До конца года на стенах кинотеатра в ТЦ «Небо» появятся работы 10 уличных художников из Нижнего и других городов

Каждый автор представит одну масштабную роспись. Например, около 12 квадратных метров отдали лауреату нашей премии «ТОП50» Максиму Трулову. С концепцией он определился сразу, едва получив приглашение от куратора проекта Никиты Nomerz (основатель фестиваля уличного искусства «МЕСТО»).
Работа TRULOVROOMS («Во всех кинотеатрах по всему миру, но ты уже опоздал») станет своеобразной афишей к несуществующему фильму о персональной выставке художника «Шоу Трулова» (проходила весной в «Терминале А»). Каждый ее посетитель мог примерить на себя роль одного из героев вселенной Трулова – попасть на сеанс к психотерапевту или оказаться в эпицентре мелодрамы. Происходило это с помощью главного объекта экспозиции – комнаты в форме куба, в стенах которой были проделаны отверстия для лица. Художник перенес на стены кинотеатра это сооружение и двух персонажей выставки: ведущего прогноза погоды и черного человечка, фигурку которого автор спрятал под потолком.
Максим Трулов
Художник
Прежде всего моя роспись отсылает к недавно вышедшему фильму Backrooms. Но более интересный момент – это запутанная цепочка отсылок, в которую я втягиваю зрителя. Отсылка к выдуманным фильмам – на прошедшую выставку в «Терминале А», а та, в свою очередь, отсылает к «Шоу Трумана» и сериалу «Шучу». Центральный смысл работы – игра со смыслом самого предмета «афиши». Моя афиша «зовет» на событие, которое уже было и которое невозможно посетить в настоящем.
Центральную часть росписи я сделал маслом, а некоторые детали – аэрозольной краской. В кинотеатре распылять ее можно только после закрытия, ночью, что было неудобно. Зато я смог посмотреть на привычное место другим взглядом, увидеть его полностью безлюдным. Мой день проходил за смолтоками с билетерами, а в основном – за монотонной работой.
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