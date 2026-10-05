Показываем только открывшуюся галерею художницы Евгении Гольцевой в мансарде (!) исторического дома на Белинке

Теперь под самой крышей архпамятника по соседству с Оперным театром живет больше 220 знаменитых матр лауреата нашей премии ТОП50: от брутальных голубей до снежных кукол (обнаружили также собак из коллаборации с «НН.Собака.ru»). Есть работы, например, из весенней коллекции (олицетворяют пробуждение после долгого сна, дерзость и жажду жизни). На специальных «жердочках» покачиваются новогодние мини-матры.
Каждая скульптура рельефная за счет особой техники нанесения краски. Одни монолитные, формой напоминающие классическую матрешку, другие состоят из различных элементов – высотой от 28 до 70 см. Также в галерею из мастерской переехали картины Евгении, включая ее любимые: «Согретая теплой ванной» и «Всевидящее око».
Выбирая место для галереи, Евгения избегала любых ассоциаций с магазином. Идеальным подошла мансарда бывшего казенного винного склада на Белинского, 61к1 (объект культурного наследия, построен в 1901 году).
Евгения Гольцева
художница
Мансарда – это всегда здорово. Ближе к небу, там классные окна, и мне очень понравилась необычная архитектура самого помещения, позволяющая использовать его как выставочное пространство. Моя галерея находится над рестораном, в котором удобно вести переговоры. Была задача создать пространство, которое не будет в открытом доступе. Я бы не хотела, чтобы в моей галерее работали консультанты или искусствоведы, говорящие о моем проекте без меня. Сейчас дизайнеры и преподаватели университетов водят целые группы ко мне. В будущем планирую проводить небольшие мастер-классы, а к Новому году хочу устроить праздник для взрослых и детишек: будем создавать маленькие новогодние игрушки. Мы, художники, становимся замкнутыми, когда много работаем в мастерской, а галерея даст возможность общения.
Художница, измеряющая дни матрами, ждет возвращения некоторых скульптур с различных выставок, в том числе из Таиланда. Матра – это не только сокращение от «матрешки», на санскрите это означает единицу времени – вдох, выдох или моргание глаза. Получаются они так: токарь создает по ТЗ Евгении болванки из липы, которые она расписывает оригинальным, а потому секретным способом.
Евгения Гольцева
художница
В дальнейшем планирую выстраивать какие-то дизайнерские проекты, например, пойти в сторону изобразительного перенесения образов матр в ювелирное искусство и графику. Около года я занимаюсь тем, что свои маленькие деревянные образы выношу в крупные стеклопластиковые скульптуры, которые уже разъезжаются по России. Я хочу, чтобы это стало моим семейным наследием. Кто-то спрашивает: «Ой, наверное, ты хочешь их всех продать?». Ни в коем случае, я хочу, чтобы этот визуальный ряд рос и пополнялся. При этом я сохраняю деревянную основу, токарную. Мой план – создать до тысячи совершенно новых форм. В эскизах, конечно, у меня их уже очень много, но выполнены далеко не все.
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