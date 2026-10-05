Показываем только открывшуюся галерею художницы Евгении Гольцевой в мансарде (!) исторического дома на Белинке

Каждая скульптура рельефная за счет особой техники нанесения краски. Одни монолитные, формой напоминающие классическую матрешку, другие состоят из различных элементов – высотой от 28 до 70 см. Также в галерею из мастерской переехали картины Евгении, включая ее любимые: «Согретая теплой ванной» и «Всевидящее око».

Выбирая место для галереи, Евгения избегала любых ассоциаций с магазином. Идеальным подошла мансарда бывшего казенного винного склада на Белинского, 61к1 (объект культурного наследия, построен в 1901 году).