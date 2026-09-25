Алтари из фарфора, «понадкусанные» ягнята и собачьи головы в ассортименте

Художница

В 90% случаев я предварительно ничего не рисую – не люблю черновики. Просто сажусь и сразу на чистовик леплю, в процессе что-то добавляю или убираю. Мастер Владимир Пельдяков из Школы Родченко базово меня научил и литью, и работать с фарфором, и керамике. В «Сводах» мне показали некоторые вещи, о которых я не знала. Мне очень интересна работа с фарфором, хотя это очень сложный процесс – постоянно то трескается, то сыпется. Но мне очень нравится, как это выглядит в итоге, да и заменить фарфор нечем, поскольку белая глина недостаточно белая, на мой взгляд. Еще очень интересна работа с литьем (как раз фарфор для этого идеален), хотя сейчас я перехожу на ручную лепку. То есть раньше у меня был тиражируемый образ, а теперь единичное изделие. Самая удачная и самая крупная на сегодняшний день моя работа – понадкусанные ягнята в натуральную величину из проекта «Железный дом».