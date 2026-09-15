На набережной Бранли в Париже открылась большая (три зала!) выставка нижегородских художников

«Системная сборка. Нижний Новгород» – цикл выставочных (причем передвижных) проектов московской галереи «Триумф». С 2023 года организаторы объединяют в одном пространстве художников из определенного региона (уже представляли совриск Уфы и Казани).

Парижская экспозиция стала новой версией проекта «Системная сборка. Нижний Новгород: Хроника цветущих событий». Тогда в галерее «Триумф» выставили 175 работ от 26 независимых художников и резидентов институций (галерей БУДУЩЕЕ/FUTURO и «9Б», Терминала А и студии «Тихая»).