На набережной Бранли в Париже открылась большая (три зала!) выставка нижегородских художников

Эйфелева башня, музей Бранли, мост Александра III (построенный в 1896–1900 годах как символ франко-русской дружбы), по которому можно пройти на другой берег Сены и заглянуть в Большой дворец (Гран-Пале, возведенный в те же годы, что и переправа). Все в пешей доступности от Российского духовно-культурного православного центра, где проходит выставка 18 художников из Нижнего. Новостройка из бургундского камня (им же облицовано подножье башни Эйфеля) появилась здесь в 2016-м: 5 корпусов, доминанта ансамбля – храм Святой Троицы.
С первого года в центре проходят выставки, например, по творчеству Ивана Билибина и Зинаиды Серебряковой. Но региональное российское искусство показывают впервые!
Мария Батусова
продюсер проекта
Париж исторически открыт самым разным художественным практикам и культурным традициям. Выставка позволяет увидеть Нижний Новгород не только через его наследие, но и как одну из столиц современного искусства России. На открытии было около 70 гостей, среди них – культурные деятели, искусствоведы, художники, музыканты, гиды, живущие в Париже. Много было и тех, для кого Нижний – родной.
«Системная сборка. Нижний Новгород» – цикл выставочных (причем передвижных) проектов московской галереи «Триумф». С 2023 года организаторы объединяют в одном пространстве художников из определенного региона (уже представляли совриск Уфы и Казани).
Парижская экспозиция стала новой версией проекта «Системная сборка. Нижний Новгород: Хроника цветущих событий». Тогда в галерее «Триумф» выставили 175 работ от 26 независимых художников и резидентов институций (галерей БУДУЩЕЕ/FUTURO и «9Б», Терминала А и студии «Тихая»).
В столицу Франции привезли около 40 экспонатов: живопись, графика, текстильные объекты, керамика и инсталляции. Например, фотографическое полотно «Сколько ягод – столько и женщин» Провмызы, работы из проекта «Железный дом» Полины Стриж, монументальный «Алтарь» Андрея Оленева и хтонические работы из персонального проекта Дани Пирогова «Дикое подземное» (все – лауреаты нашей премии «ТОП50»!).
Кристина Романова
куратор галереи «Триумф»
Многие из авторов по отдельности участвовали в зарубежных проектах, но все вместе 18 художников вряд ли когда-то смогли бы собраться. А здесь – работа за работу цепляется, вступая в диалог друг с другом и формируя одно высказывание. Отсюда и название проекта «Системная сборка». И каждый раз она пересобирается совершенно по-разному, исходя из пространства. Выставка получилась в трех частях. Мы постарались сделать ее монохромной. Темное пространство – два выставочных зала и большое светлое фойе, где расположен, наверное, самый масштабный объект, который мы привезли, – «Алтарь» Андрея Оленева, там же – скульптура Дани Пирогова и графика Александра Лаврова.
Когда: с 11 сентября до 1 ноября
Где: Российский духовно-культурный православный центр, 1 набережная Бранли, Париж
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