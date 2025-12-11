Организаторы арт-резиденций Нижегородской области выпускают лимитированный каталог по итогам трех (!) прошедших сезонов

художница, продюсер программы арт-резиденций Нижегородской области

«К результату» – представляет творческий взгляд на регион, сформированный в процессе исследований и художественных экспериментов. В каталоге – по одной работе от каждого автора, будь то скульптура, спектакль или выставка. Это позволяет нам сделать общий срез и обозначить круг тем и вопросов, с которыми работали участники, какие техники и материалы использовали, к какому медиуму обращались. С одной стороны, это дает возможность увидеть общий ракурс движения, с другой – иллюстрировать рост программы не количественно, а качественно. Важно отметить, что получение некоего законченного результата в рамках арт-резиденций – это не самоцель и не обязательная часть художественного процесса. Поэтому в каталоге представлены работы не всех авторов. Часто таким «результатам» нужно больше времени, чтобы дозреть, сформироваться и дойти до объемного проекта.