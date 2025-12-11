Организаторы арт-резиденций Нижегородской области выпускают лимитированный каталог по итогам трех (!) прошедших сезонов

В издание «К результату. 2 312 дней искусства: каталог работ (2023–2025)» войдут проекты FUTURO, «Тихой», dreamlaser, ЦТМ, «Терминала А», «Галереи 9Б», «Выксы», а также музейной, модной (которой мы посвятили свой сентябрьский номер!), инклюзивной и других резиденций.
За 3 года в Нижегородской области (лидере по числу арт-резиденций в стране) успели поработать 75 авторов – в сборнике представлены большинство из них. На 168 страницах нашли, например, «ландшафтные» ювелирные украшения Арины Авиловой («Терминал А»), посвященные Нижнему и усадьбе Рукавишниковых в Подвязье; AV-инсталляцию «ROTOR» от команды междисциплинарных художников (ее можно было увидеть этой весной на INTERVALS) и серию «Охотницы» художника, архитектора (и лауреата нашего «ТОП50») Дани Пирогова, созданную для FUTURO.
Катя Рыблова
художница, продюсер программы арт-резиденций Нижегородской области
«К результату» – представляет творческий взгляд на регион, сформированный в процессе исследований и художественных экспериментов. В каталоге – по одной работе от каждого автора, будь то скульптура, спектакль или выставка. Это позволяет нам сделать общий срез и обозначить круг тем и вопросов, с которыми работали участники, какие техники и материалы использовали, к какому медиуму обращались. С одной стороны, это дает возможность увидеть общий ракурс движения, с другой – иллюстрировать рост программы не количественно, а качественно. Важно отметить, что получение некоего законченного результата в рамках арт-резиденций – это не самоцель и не обязательная часть художественного процесса. Поэтому в каталоге представлены работы не всех авторов. Часто таким «результатам» нужно больше времени, чтобы дозреть, сформироваться и дойти до объемного проекта.
Всего будет выпущено 300 экземпляров издания. Часть тиража отправят в различные культурные институции по всей стране, а электронную версию добавят на сайт программы арт-резиденций. Кстати, итогом первого сезона проекта стал фильм «А что это было?», а второго – каталог «В процессе: арт-резиденции Нижегородской области. Каталог. 2-й сезон».
