Даня Пирогов: «Хотите спросить, насколько я трезв в отношении того, что делаю?»

Птица, кирпич, гриб, крест – что за раздел с артефактами у вас на сайте?

Для меня это очень важные вещи, окруженные определенной аурой, которую сложно вообще описать словами. Случайные находки, которые просто появляются в моей жизни. Но это не про обереги. Их свойства гораздо более сложные, глубокие.

Самый важный предмет в этой коллекции – птица?

Да, я называю ее птичкой. Она меняется вместе со мной. И вызывает огромное раздражение у кассиров магазинов и людей, которые едут со мной в лифте. Почему-то люди, абсолютно мне незнакомые и с которыми я не планирую знакомиться, считают, что у них есть право ее трогать и расспрашивать о ней. И чтобы их оттолкнуть, я порой говорю о ее каких-то страшных магических свойствах.

Чем отпугиваете?

Называю ее, например, осколком бедра лучшего друга. Или что это какой-то очень магический артефакт, найденный в некрополе.

Поделюсь наблюдением: притом что вы работаете с материальным, вы как будто сторонитесь конечной и очевидной формы, если я правильно понимаю процесс?

Моя работа существует на грани бесформенного и фигуративного, мне важно выдержать такой баланс, чтобы образность проходила по тонкому краю между тем, когда зритель дословно считывает образы и когда перед ним предстает нечто совсем абстрактное.