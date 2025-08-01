Даня Пирогов: «Хотите спросить, насколько я трезв в отношении того, что делаю?»

Внимание! Происходит пересборка хаоса. Добро пожаловать в мир «Дикого подземного» (месторождение смыслов и выставка, где, кажется, отметилась вся Москва) художника и экс-архитектора из Нижнего Дани Пирогова, который в своих практиках жертва, жрец и в эскапизм игрец: закапывает каменные яйца, носит кулон из останков лучшего друга (что? правда?) и концентрирует зияющую докосмическую бездну.
Птица, кирпич, гриб, крест – что за раздел с артефактами у вас на сайте?
Для меня это очень важные вещи, окруженные определенной аурой, которую сложно вообще описать словами. Случайные находки, которые просто появляются в моей жизни. Но это не про обереги. Их свойства гораздо более сложные, глубокие.
Самый важный предмет в этой коллекции – птица?
Да, я называю ее птичкой. Она меняется вместе со мной. И вызывает огромное раздражение у кассиров магазинов и людей, которые едут со мной в лифте. Почему-то люди, абсолютно мне незнакомые и с которыми я не планирую знакомиться, считают, что у них есть право ее трогать и расспрашивать о ней. И чтобы их оттолкнуть, я порой говорю о ее каких-то страшных магических свойствах.
Чем отпугиваете?
Называю ее, например, осколком бедра лучшего друга. Или что это какой-то очень магический артефакт, найденный в некрополе.
Поделюсь наблюдением: притом что вы работаете с материальным, вы как будто сторонитесь конечной и очевидной формы, если я правильно понимаю процесс?
Моя работа существует на грани бесформенного и фигуративного, мне важно выдержать такой баланс, чтобы образность проходила по тонкому краю между тем, когда зритель дословно считывает образы и когда перед ним предстает нечто совсем абстрактное.
Ваша выставка «Дикое подземное» у меня вызывала ощущение разрушения формы, из которой будто изливается содержание и вступает в реакцию с оболочкой.
Вообще категория бесформенного – это не просто отсутствие фигуративного образа. Это в том числе про хаотичность как таковую и про хаотический подход. У меня, особенно в последних проектах, происходит пересборка хаоса. В этом сейчас вижу определяющий смысл своих практик.
Мой нынешний период начался во времена резиденции в FUTURO, когда я оказался в карстовых провалах в Нижегородской области и одновременно очень увлекся тотемическими культурами. Мне это очень созвучно – это хаос, прорывающийся из глубин.
Вы много говорите в своих работах о потустороннем мире. А как вы его ощущаете, как комплекс художественных образов или действительной частью мироздания?
Хотите спросить, насколько я трезв в отношении того, что делаю? С одной стороны, я нахожусь в непрерывном исследовании: создание работ и чтение разной литературы, антропологов, философов, которые изучали тему первых примитивных религий, тему сакрального, тему неортодоксального сакрального. С другой – мой контакт с материалом достаточно интуитивен, он во многом существует в парадигме: жрец, обряд, ритуал, жертва. Да, бываю и жертвой, так как процесс может быть физически кровавым, когда я ломаю какие-то материалы или заливаю бетон без перчаток, потому что нужна особая пластика и нужно чувствовать материал.
Творческий процесс как обряд?
Да, при этом я не являюсь последователем какого-либо культа, религии. В моем случае религия бесформенна, а от ритуала – его каркас, сама суть. Например, в своей самой первой резиденции на Урале, в Сысерти, я закапывал бетонное яйцо в землю и помещал туда разные артефакты, купленные у копателей, собирая вокруг толпу, чтобы они стали свидетелями этого закапывания как некоего обряда. Но это было не погребение, а именно прятание.
В нашем непонятном мире очень много суеверий и, я бы даже сказал, гибридных ньюэйджевых форм верований, сплавленных еще и с народными приметами. И мне в том числе интересно смотреть, как это все вместе работает. Вот этот процесс перехода между чем-то, к чему сейчас относятся несерьезно, к чему-то, что вскоре станет новой религией.
Конечная точка – создание собственного культа?
Это то, чего я пытаюсь избежать (смеется). Да, у меня, к счастью, и не хватает харизмы и вообще ума, чтобы это сделать. Я художник и работаю в рамках художественного поля. Мне интересно само конструирование некой гибридной и несколько бесформенной новой мифологии, не имеющей точных отсылок к моему этническому происхождению или к какому-то конкретному месту.
Сами охотно поддаетесь влиянию?
На меня непрерывно еще со студенчества влияют несколько художников и архитекторов. Цумтор, Бродский, Тапиес, Мерц, Бойс, Нич, Курокава, группа «Гутай». Мой кот оказывает на меня серьезное влияние. Я априори достаточно суетливое существо, а кот учит меня смирению.
А влиянию современников, сверстников в художественном контексте стараюсь не поддаваться. Именно поэтому я очень часто прогуливаю вернисажи, выставки, другие светские мероприятия, в это время просто брожу по оврагам, лесу в поисках уединения. Для меня важно прислушиваться к себе, важен баланс между уходом в тиражирование (в повторение) и бесконечным погружением в себя.
Окунание в прорубь, слышал, вам в этом помогает.
Для меня очень важна связь с телом, так как оно в итоге производит искусство и в определенные моменты становится очень хрупким, потому что за телом я совсем не слежу.
Я очень несистемный человек. Архитектура дала мне некоторую системность мышления, а холод позволяет мне дисциплинироваться, не растворяться дням и неделям в одно большое нечто.
Вы подпитываетесь мифологией подземных миров, амулеты опять же, которые людей напрягают, носите. Но образ у вас все же доброго волшебника.
А тут нет противоречия большого. Вот был Герман Нич, который резал туши животных, поливая кровью зрителей. Устраивал бесформенные ритуалы на протяжении многих лет. И как-то ему при этом удавалось оставаться добрым бородатым дядькой. Кто-то может назвать его оккультистом, а кто-то скажет, что он сознательно дистанцировался и относился к этому процессу исключительно как к художественной акции, препарирующей кризисы общества.
Наглядно. Мы с вами всё про большие миры, а я хотел бы вас еще расспросить про ваш маленький мир, про дом. Вас по-прежнему занимает архитектура? И занимает ли вас архитектура в личных целях, каким вы видите свой дом в будущем и вообще думаете ли о его строительстве?
Мне кажется, нам нужно больше пространств даже не для земных удовольствий, а для эстетических. Тут можно Питера Ноевера вспомнить и его объект The Pit, в переводе «Яма» – разные функциональные элементы дома на гигантском участке земли. Крупный и антифункциональный ленд-арт-проект. И там есть невообразимо прекрасный садовый туалет. Но сделан он полностью из бетона, очень массивным. А главное – он двухместный, чтобы два друга могли сидеть рядом. А еще в нем предусмотрена тоненькая щелочка-окно на уровне глаз, сквозь которую видны горы вдалеке. В общем, сидите вы с другом в туалете, общаетесь, обсуждаете светские новости и смотрите на красивый вид. Восторг! Вот это пространство (The Pit) похоже на то, которое я бы создал для себя. Да, это эскапизм, эгоизм и во многом гедонизм, но абсолютно духовный.
Фото сделаны во дворе одной из усадеб Трехсвятского квартала, а также рядом с палатами Чатыгиных (более известными как домик Петра). По не очень точным данным, когда-то в палатах останавливался Петр I. Это уникальный памятник каменной гражданской архитектуры XVII–XVIII вв. (таких строений в России осталось 20–30). Неподалеку, на Почайне, задолго до рождения Дани жила его семья. В этих же местах он проводил много времени в студенчестве и «через них узнавал город, его энергию и дух».
Текст: Владимир Трепитов
Фото: Арина Федотова
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