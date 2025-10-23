«Чистилище, которое скрывается под маской обычного провинциального городка»: как устроен (и построен!) «Город забвения» художника Максима Трулова

Однокомнатный городок, где все живет «по логике сна», расположился на выставке «Хрупкий слой» (часть Международной биеннале экоискусства). Максим Трулов (герой нашего сентябрьского номера) представил на ней 10 работ, а заодно и поверхности выставочного помещения привел в соответствие духу вымышленного ненаселенного пункта.
Кроме того, еще на улице прибывающих встречает расписанная художником тумба. Часть экспонатов ждали своего часа, не открываясь публике. Например, за монохромной шторкой арт-объекта «Rolling Blind» (2021) прячется ее цветная копия. Или впервые выставленное мультяшное зеркало в форме телевизора (2024). А в центре зала – огромная карта города «Limbo Town» (5х3 метра) – картина, написанная акрилом специально к выставке.
Максим Трулов
Художник
Город, в котором день сурка не заканчивается до тех пор, пока к тебе не придет осознание твоих ошибок. Также этот большой графический лист – это мой чек-лист своих старых работ, здесь присутствуют отсылки на мои работы начиная с 2019-го года. «Limbo Town» – это своеобразное чистилище, которое скрывается под маской обычного провинциального городка, и все там работает по логике сна. Игрушка из местного «Хэппи мила» будет тебя осуждать за чрезмерное потребление, вывески магазинов намекают о твоей гордыне, а вот этот деревянный домик за углом будто уже был в другом твоем сне. По мне так очень уютное место. С командой «Терминала А» мы решили рассказать историю о цикличности в формате этого города, как и любого другого. Как одни времена сменяют другие, уходят эпохи, но все движется не по кругу, а по спирали времени.
Также в «Городе забвения» обитают стол, стулья, полки из мастерской Максима, темный цвет паркета которой воспроизвели в крашенных досках пола экспозиционного зала.
Максим Трулов
Художник
Зачастую на выставках в белых кубах, в отличие от мастерских художников, присутствует некоторая стерильность, что нередко даже плюс, потому что зритель может сконцентрироваться на работах. Но мы решили попробовать передать атмосферу моей мастерской. Еще мы наплавили свечи, раскидали кофе, и вот: почти как у меня на Рождественской, но вы в Усадьбе. Мы хотели, чтобы через этот прием зритель стал ближе к автору, потому что в мастерской художника работы зачастую выглядят по-другому, и хотелось именно этой атмосферы в этом проекте.
Когда: до 16 ноября
Где: пространство «Усадьба» Русского музея фотографии, Большая Печерская, 21
