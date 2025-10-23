«Чистилище, которое скрывается под маской обычного провинциального городка»: как устроен (и построен!) «Город забвения» художника Максима Трулова

Художник

Город, в котором день сурка не заканчивается до тех пор, пока к тебе не придет осознание твоих ошибок. Также этот большой графический лист – это мой чек-лист своих старых работ, здесь присутствуют отсылки на мои работы начиная с 2019-го года. «Limbo Town» – это своеобразное чистилище, которое скрывается под маской обычного провинциального городка, и все там работает по логике сна. Игрушка из местного «Хэппи мила» будет тебя осуждать за чрезмерное потребление, вывески магазинов намекают о твоей гордыне, а вот этот деревянный домик за углом будто уже был в другом твоем сне. По мне так очень уютное место. С командой «Терминала А» мы решили рассказать историю о цикличности в формате этого города, как и любого другого. Как одни времена сменяют другие, уходят эпохи, но все движется не по кругу, а по спирали времени.