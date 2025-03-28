Цифра дня: 68 галерей примут участие в ярмарках «Контур» и «Контур.Фото» в Нижнем

Также в этом году в историческом здании «Мытного рынка» будет проходить ярмарка фотографии «Контур. Фото», среди участников (21 галерея): PENNLAB Gallery, Shift Gallery, Open You Gallery.

Майя Ковальски, сооснователь проектов: В этом году ярмарка растет, работает с новыми галереями, в том числе международными, с новыми форматами и новой площадкой. У команды амбициозные планы, и мы очень гордимся, что можем создавать благоприятную среду для развития и поддержки российского арт-рынка — в Нижнем Новгороде.

Кроме того, смотр представит несколько выставок, образовательную программу и программу событий на разных городских площадках.

Где: подземная парковка Sheraton Kremlin, пл. Театральная, 1

здание бывшего павильона «Мытного рынка», ул. Большая Покровская, 2А

Когда: 16–18 мая

18+

Наш тур по прошлогоднему «Контуру» можно посмотреть здесь.