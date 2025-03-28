Цифра дня: 68 галерей примут участие в ярмарках «Контур» и «Контур.Фото» в Нижнем

Ярмарка графики «Контур» на парковке отеля Sheraton покажет работы резидентов 47 институций, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Самары, Дубая: Iragui Projects, Anna Nova Gallery, Inloco, HSE ART GALLERY, Ural Vision Gallery, ROOM34 print и другие.
Также в этом году в историческом здании «Мытного рынка» будет проходить ярмарка фотографии «Контур. Фото», среди участников (21 галерея): PENNLAB Gallery, Shift Gallery, Open You Gallery.
Майя Ковальски, сооснователь проектов: В этом году ярмарка растет, работает с новыми галереями, в том числе международными, с новыми форматами и новой площадкой. У команды амбициозные планы, и мы очень гордимся, что можем создавать благоприятную среду для развития и поддержки российского арт-рынка — в Нижнем Новгороде.
Кроме того, смотр представит несколько выставок, образовательную программу и программу событий на разных городских площадках.
Где: подземная парковка Sheraton Kremlin, пл. Театральная, 1
здание бывшего павильона «Мытного рынка», ул. Большая Покровская, 2А
Когда: 16–18 мая
18+
Комментарии (0)