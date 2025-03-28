18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Цифра дня: 68 галерей примут участие в ярмарках «Контур» и «Контур.Фото» в Нижнем

Ярмарка графики «Контур» на парковке отеля Sheraton покажет работы резидентов 47 институций, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Самары, Дубая: Iragui Projects, Anna Nova Gallery, Inloco, HSE ART GALLERY, Ural Vision Gallery, ROOM34 print и другие.

Также в этом году в историческом здании «Мытного рынка» будет проходить ярмарка фотографии «Контур. Фото», среди участников (21 галерея): PENNLAB Gallery, Shift Gallery, Open You Gallery.

Майя Ковальски, сооснователь проектов: В этом году ярмарка растет, работает с новыми галереями, в том числе международными, с новыми форматами и новой площадкой. У команды амбициозные планы, и мы очень гордимся, что можем создавать благоприятную среду для развития и поддержки российского арт-рынка — в Нижнем Новгороде.

Кроме того, смотр представит несколько выставок, образовательную программу и программу событий на разных городских площадках.

Где: подземная парковка Sheraton Kremlin, пл. Театральная, 1
здание бывшего павильона «Мытного рынка», ул. Большая Покровская, 2А

Когда: 16–18 мая

18+

Наш тур по прошлогоднему «Контуру» можно посмотреть здесь.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: