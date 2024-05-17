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«Смотрите искусство, покупайте искусство, живите с искусством»: в Нижнем открылась вторая ярмарка графики «Контур»

Стать меценатом может каждый — до 19 мая Нижний Новгород будет центром арт-рынка России, как и обещала куратор проекта Майя Ковальски. На парковке Sheraton сейчас 30 галерей, арт-проектов и художников со всей страны: от «МАЛЫШКИ 18:22» из Томска до концептуалиста Игоря Макаревича. «НН.Собака.ru» побывала на открытии ярмарки и показывает, кто/как покупает и продает искусство в 2024 году.  

Куратор проекта, сооснователь Terminal A Майя Ковальски (со сцены, на открытии ярмарки): «Второй "Контур" мы готовили весь год. Надеюсь, вы заметили, что он стал больше, ярче и профессиональнее. Ярмарка становится старше, а Дмитрий Юрьевич (Володин. – Прим. редактора) моложе». 

Александр Лавров и Дмитрий Володин

Александр Лавров и Дмитрий Володин

Анна Якубова и Майя Ковальски

Анна Якубова и Майя Ковальски

Сева ТОЙ и Георгий Смирнов

Сева ТОЙ и Георгий Смирнов

Никита Пирумов и София Пермякова

Никита Пирумов и София Пермякова

Ирина Ефимова

Ирина Ефимова

Майя Синютина, Алексей Снитовец, Юлия Шек

Майя Синютина, Алексей Снитовец, Юлия Шек

Наталья Коренченко

Наталья Коренченко 

Сабина Чагина, Ольга Попова

Сабина Чагина, Ольга Попова

Светлана Конькова

Светлана Конькова

Татьяна Виноградова

Татьяна Виноградова

Основатель «Контура», меценат и бизнесмен Дмитрий Володин: «В 2023 появилась такая акция "Новые времена — новые меценаты". И впервые НГХМ получил в дар семь работ в современной графике. Их не отбирали чиновники и директор музея, их выбрало независимое экспертное жюри. В этом году мы продолжаем эту практику — уже есть пул из шести работ, которые планируется передать музею. Смотрите искусство, покупайте искусство, живите с искусством». 

Софья Наумова

Софья Наумова

Юлия Зубова

Юлия Зубова

Юлия Кальсина и Евгений Алимов

Юлия Кальсина и Евгений Алимов

Илона Лапшина, Анна Баринова, Алена Зобова

Илона Лапшина, Анна Баринова, Алена Зобова

Михаил Маслов

Михаил Маслов

Бэла Рубинштейн и Игорь Прежбог

Бэла Рубинштейн и Игорь Прежбог

Анастасия Волкова и Надя Октябрь

Анастасия Волкова и Надя Октябрь

Александр Комаров и Елена Белова

Александр Комаров и Елена Белова

Александр Петрелли

Александр Петрелли

Георгий Павлов

Георгий Павлов

Текст: Анна Горбунова
Фото: Мария Атяпшева

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