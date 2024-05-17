«Смотрите искусство, покупайте искусство, живите с искусством»: в Нижнем открылась вторая ярмарка графики «Контур»

Основатель «Контура», меценат и бизнесмен Дмитрий Володин: «В 2023 появилась такая акция "Новые времена — новые меценаты". И впервые НГХМ получил в дар семь работ в современной графике. Их не отбирали чиновники и директор музея, их выбрало независимое экспертное жюри. В этом году мы продолжаем эту практику — уже есть пул из шести работ, которые планируется передать музею. Смотрите искусство, покупайте искусство, живите с искусством».