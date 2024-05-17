«Смотрите искусство, покупайте искусство, живите с искусством»: в Нижнем открылась вторая ярмарка графики «Контур»

Стать меценатом может каждый — до 19 мая Нижний Новгород будет центром арт-рынка России, как и обещала куратор проекта Майя Ковальски. На парковке Sheraton сейчас 30 галерей, арт-проектов и художников со всей страны: от «МАЛЫШКИ 18:22» из Томска до концептуалиста Игоря Макаревича. «НН.Собака.ru» побывала на открытии ярмарки и показывает, кто/как покупает и продает искусство в 2024 году.
Куратор проекта, сооснователь Terminal A Майя Ковальски (со сцены, на открытии ярмарки): «Второй "Контур" мы готовили весь год. Надеюсь, вы заметили, что он стал больше, ярче и профессиональнее. Ярмарка становится старше, а Дмитрий Юрьевич (Володин. – Прим. редактора) моложе».
Основатель «Контура», меценат и бизнесмен Дмитрий Володин: «В 2023 появилась такая акция "Новые времена — новые меценаты". И впервые НГХМ получил в дар семь работ в современной графике. Их не отбирали чиновники и директор музея, их выбрало независимое экспертное жюри. В этом году мы продолжаем эту практику — уже есть пул из шести работ, которые планируется передать музею. Смотрите искусство, покупайте искусство, живите с искусством».
Текст: Анна Горбунова
Фото: Мария Атяпшева
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