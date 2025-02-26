INTERVALS 2025: организаторы объявили программу и лайнап фестиваля

Анна Гагарина, креативный продюсер компании dreamlaser: «Это будет уже восьмой фестиваль INTERVALS, и мы очень гордимся тем, что сегодня он является главным событием в сфере медиаарта в России. Гостей предстоящего фестиваля ждет насыщенная и разнообразная программа, объединенная общей темой — «Траектории». Каждый сможет исследовать различные грани медиаискусства через городскую выставку, аудиовизуальные перформансы, музыкальные ивенты и образовательную программу».

Участники из России: dreamlaser, Sila Sveta, radugadesign, 404.zero, formate, МАСАИДОВ х ЗАХАРОВА х LYM ART, Knife Studio, Slava Saf & Artur Sofin (Black April) и победители опен-колла фестиваля.

Зарубежные авторы: Los Romeras (Испания), ruestungsschmie.de (Германия), RE:SORB (Германия), AMIANGELIKA & 1100 (Великобритания), Jérémie Bellot (Франция), 1024 Architecture (Франция), Kati Katona(Венгрия), Ouchhh (Турция), Aka Chang (Тайвань) и Akiko Yamashita (Япония).

Программа:

24 апреля — концерт-открытие,

24 – 27 апреля — городская медиавыставка,

26 апреля — ночная музыкальная программа,

25 и 26 апреля — AV-перформансы,

26 и 27 апреля — образовательная программа.

Посмотреть, как фест проходил в прошлом году можно здесь.

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