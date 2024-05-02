«Такая преданность зрителей очень вдохновляет»: INTERVALS'24 посетили свыше 350 тыс человек

Ксения Чеховская, куратор INTERVALS: «Подготовка к фестивалю этого года была серьезным испытанием для нашей команды из-за большого количества вызовов и желания сделать его более насыщенным и продолжительным. Мы стремились удивить зрителей даже на традиционных площадках, таких как Академия Маяк, а также привнести новые места в маршрут и представить новые форматы, например, аудиовизуальные перформансы внутри сетапа инсталляций. В реализации всех этих идей нам очень помогла энергия и вовлеченность наших артистов, а также невероятная поддержка аудитории. Мы видели, как за две недели до фестиваля уже не осталось железнодорожных и авиабилетов в Нижний Новгород, в городе заканчивались свободные места в гостиницах. Такая преданность зрителей очень вдохновляет!»