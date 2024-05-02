«Такая преданность зрителей очень вдохновляет»: INTERVALS'24 посетили свыше 350 тыс человек

Крупнейший фестиваль медиаискусства страны проходил в Нижнем Новгороде с 27 апреля по 1 мая. Помимо аудиовизуальных инсталляций была образовательная (26 лекций, артист- и паблик-токов) и музыкальная программа (рассказывали о ней здесь). По данным организаторов INTERVALS'24 стал самым масштабным за всю историю фестиваля — 350 тыс зрителей со всего мира (!).
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области: «Многие ехали на выходные в Нижний специально для того, чтобы посетить локации фестиваля, а кто-то, наоборот, остался дома, чтобы не пропустить вечерние инсталляции. Такой опыт дает возможность открыть новое в уже привычных местах, получить сильные впечатления от искусства мирового уровня. Здорово, что такое количество гостей лучше узнало Нижний Новгород, познакомилось с его историей, увидело красоту и культурное разнообразие»
В фестивале приняли участие более 30 художников и студий из 12 стран: SILA SVETA, dreamlaser, radugadesign, Generative Gallery, Playmodes Studio (Испания), Jeremie Bellot (Франция), Ferran Belmon (Испания) и другие.
Ксения Чеховская, куратор INTERVALS: «Подготовка к фестивалю этого года была серьезным испытанием для нашей команды из-за большого количества вызовов и желания сделать его более насыщенным и продолжительным. Мы стремились удивить зрителей даже на традиционных площадках, таких как Академия Маяк, а также привнести новые места в маршрут и представить новые форматы, например, аудиовизуальные перформансы внутри сетапа инсталляций. В реализации всех этих идей нам очень помогла энергия и вовлеченность наших артистов, а также невероятная поддержка аудитории. Мы видели, как за две недели до фестиваля уже не осталось железнодорожных и авиабилетов в Нижний Новгород, в городе заканчивались свободные места в гостиницах. Такая преданность зрителей очень вдохновляет!»
Пространство фестиваля было поделено на четыре основных кластерах — Центр, Стрелка, Ярмарка, парк «Швейцария», всего 17 локаций. Впервые площадками INTERVALS стали Законодательное собрание, березовая роща в парке «Швейцария», бывшая гостиница Ермолаевых, стадион «Нижний Новгород», пространство HIDE, Школа креативных индустрий, архитектурно-промышленный комплекс Почаинского винзавода и Корпоративный университет правительства Нижегородской области.
Фото: предоставлены организатором, Оксана Шверницкая
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