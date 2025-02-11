Хохлома в музыке, анимации и видеоиграх? Что? Да!

В Нижнем сегодня стартовал первый конкурс современного искусства и дизайна «Хохлома». Его куратором (и председателем жюри!) стала Катя Бочавар, арт-директор «Выкса-фестиваль»'23, руководитель московской галереи «ГРАУНД Солянка» и лауреат премии ТОП 50 «НН.Собака.ru». Среди судей – дизайнер Алена Ахмадуллина.
До 20 мая будут принимать заявки в номинациях «Мода», «Текстиль», «Анимация», «Графика», «Музыка», «Паблик арт-объект», «Игра» и «Мебель». По итогам выберут 24 победителя, между которыми распределят призовой фонд в 3 млн рублей. Один проект из каждой номинации планируется воплотить в жизнь.
Катя Бочавар
Конкурс приглашает участников исследовать и интерпретировать искусство хохломы через новые творческие формы. В этом году мы представляем номинации, охватывающие такие неожиданные для хохломы направления, как музыка, текстиль, мода, анимация, а также объекты интерьера и экстерьера. Эти категории подчеркивают многогранность хохломы и ее способность актуально влиять на разнообразные художественные дисциплины.
Команда модного дома Alena Akhmadullina будет оценивать дизайнеров и модельеров, генеральный продюсер фестиваля «Архстояние» Юлия Бычкова с командой арт-парка «Никола-Ленивец» – авторов арт-обьектов. Работы создателей игр рассмотрят эксперты Организации развития видеоигровой индустрии, а музыкантов – коллектив Московского Ансамбля Современной Музыки.
Подробности здесь.
Фото: пресс-служба АНО «Хохлома»
Комментарии (0)