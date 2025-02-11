Хохлома в музыке, анимации и видеоиграх? Что? Да!

Конкурс приглашает участников исследовать и интерпретировать искусство хохломы через новые творческие формы. В этом году мы представляем номинации, охватывающие такие неожиданные для хохломы направления, как музыка, текстиль, мода, анимация, а также объекты интерьера и экстерьера. Эти категории подчеркивают многогранность хохломы и ее способность актуально влиять на разнообразные художественные дисциплины.