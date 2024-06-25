В чем основная идея программы «Все включено»?

К. Б.: С одной стороны, это в прямом смысле вовлеченность всех во всё и наоборот: зрители становились участниками перформансов, художественные процессы интегрировались в городскую среду, использовались отсылки к программам мероприятий прошлых лет. А еще все мы – и авторы, и посетители – включаем все наши сенсоры, чтобы создавать и воспринимать искусство.

С другой стороны, мы хотели обратить внимание на тех, кто испытывает определенные трудности со здоровьем, имеет ментальные или физические особенности и справляется со всеми проблемами с помощью искусства. Они не только сами радуются жизни, но и показывают нам, что даже в сложных ситуациях можно духовно расти благодаря творчеству. Для них это инструмент, который помогает любить, жить, дружить, быть вместе, расширять свои возможности. И вот эта идея включенности красной нитью проходила через весь фестиваль.

Можно сказать, что инклюзивность – отличительная особенность фестиваля 2023 года?

Ю. М.: Мы не первый год адаптируем его активности таким образом, чтобы люди с разными формами инвалидности чувствовали себя здесь комфортно. Но именно на «Все включено» их количество стало наибольшим. Речь идет и про доступность среды, и про доступность информации – перевод на жестовый язык, адаптация визуального контента для слабовидящих и т. п. К тому же мы сотрудничаем с местными сообществами людей с ОВЗ и адресно приглашаем их представителей, даже советуемся с ними, что и как лучше организовать.

Как считаете, инклюзия становится нормой нашей жизни?

Ю. М.: Мы уверенно идем в этом направлении. Поэтому делаем наш фестиваль таким, чтобы в нем могли принять участие люди с любыми возможностями здоровья. Только один из многих примеров – концерт «Море ныряет в человека». Совместное выступление «особого» театра «Круг II», в котором играют актеры с психофизическими нарушениями, и вокального квартета N’Caged, одного из хедлайнеров прошлогоднего фестиваля. Волшебное представление, такое атмосферное, дружелюбное. Мне кажется, такими как раз и должны быть любые мероприятия.