Благодаря команде «Выкса-фестиваля» небольшой моногород знает вся страна. Тема события в 2023 году – «Все включено» – пронизана идеей равных возможностей и максимально инклюзивна. Это микс музыкальных шоу, спектаклей-променадов и выставок. Лауреаты «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» этого года художница Катя Бочавар и генеральный директор фонда «ОМК-Участие» Юлия Мишина – о том, чему служит современное искусство и как сделать его понятным и доступным для всех.
В чем основная идея программы «Все включено»?
К. Б.: С одной стороны, это в прямом смысле вовлеченность всех во всё и наоборот: зрители становились участниками перформансов, художественные процессы интегрировались в городскую среду, использовались отсылки к программам мероприятий прошлых лет. А еще все мы – и авторы, и посетители – включаем все наши сенсоры, чтобы создавать и воспринимать искусство.
С другой стороны, мы хотели обратить внимание на тех, кто испытывает определенные трудности со здоровьем, имеет ментальные или физические особенности и справляется со всеми проблемами с помощью искусства. Они не только сами радуются жизни, но и показывают нам, что даже в сложных ситуациях можно духовно расти благодаря творчеству. Для них это инструмент, который помогает любить, жить, дружить, быть вместе, расширять свои возможности. И вот эта идея включенности красной нитью проходила через весь фестиваль.
Можно сказать, что инклюзивность – отличительная особенность фестиваля 2023 года?
Ю. М.: Мы не первый год адаптируем его активности таким образом, чтобы люди с разными формами инвалидности чувствовали себя здесь комфортно. Но именно на «Все включено» их количество стало наибольшим. Речь идет и про доступность среды, и про доступность информации – перевод на жестовый язык, адаптация визуального контента для слабовидящих и т. п. К тому же мы сотрудничаем с местными сообществами людей с ОВЗ и адресно приглашаем их представителей, даже советуемся с ними, что и как лучше организовать.
Как считаете, инклюзия становится нормой нашей жизни?
Ю. М.: Мы уверенно идем в этом направлении. Поэтому делаем наш фестиваль таким, чтобы в нем могли принять участие люди с любыми возможностями здоровья. Только один из многих примеров – концерт «Море ныряет в человека». Совместное выступление «особого» театра «Круг II», в котором играют актеры с психофизическими нарушениями, и вокального квартета N’Caged, одного из хедлайнеров прошлогоднего фестиваля. Волшебное представление, такое атмосферное, дружелюбное. Мне кажется, такими как раз и должны быть любые мероприятия.
Катя Бочавар, Ирина Седых и Юлия Мишина
Для художников (в широком смысле) участие в «Выкса-фесте» – особый опыт? Ведь их произведения, по сути, могут существовать только здесь…
Ю. М.: Да, они не просто привозят сюда работы. Приезжают, погружаются в местный контекст и создают проекты, которые укоренены в городе. Такое взаимное проникновение художников и города с последующим арт-выражением в рамках фестиваля.
К. Б.: Его формат ставит перед авторами нетривиальные задачи – например, создать такое произведение, которое будет держать внимание людей в условиях площадного искусства. А это непросто, речь же не о концертном зале идет, куда куплены билеты. И художники, исполнители, авторы справляются отлично, их мастерство растет. Если говорить о «Все включено», то я считаю, что абсолютно все проекты получились потрясающими.
В чем главный эффект «Выкса-феста» для города?
Ю. М.: Меняется менталитет местных жителей. И это, конечно, заслуга создателей фестиваля, прежде всего Ирины Седых, главы фонда «ОМК-Участие», которая поддерживает его до сих пор. Раньше невозможно было представить, чтобы в нашем небольшом металлургическом городе не в рамках фестиваля проводились выставки, к примеру, местных андеграундных художников. А сейчас подобные культурные события случаются регулярно. Искусство становится неотъемлемой частью жизни.
Главный редактор журнала: Алена Зобова
Текст: Карина Весновская
Директор по фотографии: Юлия Зудилина
Фото: Анна Володина
«НН.Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:
Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH Автолига
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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