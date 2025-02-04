«Контур» +1: организаторы единственной в стране ярмарки графики объявили о создании проекта-спутника «Контур. Фото»

В этом году можно будет посмотреть (и купить!) в Нижнем не только графические работы (их в третий раз к нам повезут галереи со всей России!), а еще и фотокарточки на параллельном маркете.
«Контур. Фото» — новая ярмарка, полностью посвящённая художественной фотографии. Такой формат позволит зрителям и коллекционерам познакомиться с творчеством российских фотографов, жанрами и техниками фотографии. «Контур. Фото» пройдет одновременно с ярмаркой «Контур», на разных площадках, расположенных в шаговой доступности друг от друга.
До 2 марта будут отбирать участников на оба «Контура». Узнать подробности и подать заявку на ярмарки можно здесь. В прошлом году в «Контуре» приняли участие около 40 институций, среди которых Marina Gisich Gallery, Iragui Gallery, Deep List, «Объединение», Artwin Gallery, Grabar Gallery.
Майя Ковальски, куратор ярмарки: Третий «Контур» сформируем по принципу опен-кол. Будет строгий отбор, так как нам важно, кого именно представляют галереи. Также у нас есть ряд требований для участников. Галереи должны быть с именем, иметь свое выставочное пространство, вести выставки круглый год, поддерживать художников. Мы не показываем сольных авторов, наша задача – помочь галеристам, роль которых недооценена. Хотя они делают многое для развития художников.
Одна из миссий «Контура» пополнять коллекцию графики НГХМ. Каждый год несколько работ, которые выкупают коллекционеры со всей страны, передают в дар музею. За два предыдущих года было передано четырнадцать произведений.
Когда: с 15 по 18 мая
Где: парковка отеля Sheraton, пл. Театральная, 1
Как мы открывали «Контур» в 2024-ом смотрите здесь.
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