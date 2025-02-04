«Контур» +1: организаторы единственной в стране ярмарки графики объявили о создании проекта-спутника «Контур. Фото»

Майя Ковальски, куратор ярмарки: Третий «Контур» сформируем по принципу опен-кол. Будет строгий отбор, так как нам важно, кого именно представляют галереи. Также у нас есть ряд требований для участников. Галереи должны быть с именем, иметь свое выставочное пространство, вести выставки круглый год, поддерживать художников. Мы не показываем сольных авторов, наша задача – помочь галеристам, роль которых недооценена. Хотя они делают многое для развития художников.