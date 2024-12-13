Экзистенциальный гипюр, православный стрит-арт, спектакль-инсталляция об исчезающих городах: в «Арсенале» подведут итоги второго сезона программы арт-резиденций

Только один день, 19 декабря, в «Арсенале» будет открыта выставка «В процессе», на которой представят работы 27 авторов арт-резиденций в Нижнем и окрестностях. Среди них: Хоб Санчес (единственный участник не из России; Арт-резиденция «Выкса»), Артем Брюхов (FUTURO), Анна Комарова (ЦТМ), Александр Цыпков (Православная резиденция в Городце), Ксения Драныш (Галерея 9Б). А на 20 и 21 декабря запланированы аукцион и презентация каталога проекта.
Также 19 октября в 19:00 в «Арсенале» покажут спектакль-хоррор «Машка и ТЭС» от режиссера Кирилла Люкевича – он тоже один из арт-резидентов. В центре сюжета страшой сказки матрешка Машка — детская игрушка со взрослыми проблемами. Спектакль вырос из театральной лаборатории: «Найденный материал оказался бездной, из которой исследователи выловили страшные песни, пугающие образы, необъяснимые ситуации, самобытную красоту, и близкую нам боль...». Подробности здесь.
А совсем скоро «НН.Собака.ru» подведет свои итоги проекта в эксклюзивном материале.
Во втором сезоне арт-резиденций художников встречали в «Галерее 9Б», студии «Тихая», галерее современного искусства FUTURO, Terminal A, арт-пространстве ЦЕХ*, «Выксе» и ЦТМ. Художники работали с промыслами и культурным контекстом Семенова, Балахны, Павлова, Чкаловска, Арзамаса, Городца и Дзержинска (село Владимирское). Всего было около 55 мероприятий, связанных с проектом (от выставок до лекций).
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