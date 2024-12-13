Экзистенциальный гипюр, православный стрит-арт, спектакль-инсталляция об исчезающих городах: в «Арсенале» подведут итоги второго сезона программы арт-резиденций

Также 19 октября в 19:00 в «Арсенале» покажут спектакль-хоррор «Машка и ТЭС» от режиссера Кирилла Люкевича – он тоже один из арт-резидентов. В центре сюжета страшой сказки матрешка Машка — детская игрушка со взрослыми проблемами. Спектакль вырос из театральной лаборатории: «Найденный материал оказался бездной, из которой исследователи выловили страшные песни, пугающие образы, необъяснимые ситуации, самобытную красоту, и близкую нам боль...». Подробности здесь.



А совсем скоро «НН.Собака.ru» подведет свои итоги проекта в эксклюзивном материале.