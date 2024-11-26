Анна Комарова: «Можно исчезнуть, но продолжить жить»

Тема исчезновения очень сильно беспокоит меня. Мне интересно, что происходит с вещами, которыми перестают пользоваться и которые исчезают и остаются только в памяти. Интересно проследить трансформации – как одно исчезает, а другое появляется.

Исчезновение не равно смерти. При этом смерть включена в исчезновение. Но сейчас в своем творчестве я рассуждаю не о ней в таком глобальном смысле. Ведь можно исчезнуть, но продолжить жить. Родственники, друзья, домашние питомцы могут умереть и навсегда исчезнуть. А могут просто перестать существовать в твоей реальности или принимать в ней непосредственное участие. Но они продолжат жить в своем мире, и, возможно, ты даже не узнаешь об их смерти. К тому же исчезнуть могут не только люди, но и предметы, слова, дома – все, что нам нравилось, все, что мы любили.

Это естественно, когда основная тема художника меняется. Мы все проживаем уникальные жизни, развиваемся, попадаем в различные истории, получаем новый опыт. Впрочем, и мир вокруг нас постоянно меняется. Поэтому факт, что художники уходят от одной темы к другой, кажется мне вполне логичным. Я долгое время работала напрямую с темой смерти как неким феноменом, с темой прихода и ухода, цикла жизни с культурной и геологической точек зрения. Сейчас я обратила свое внимание на смежное направление.