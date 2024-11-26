Анна Комарова: «Можно исчезнуть, но продолжить жить»

Центр театрального мастерства впервые принимал участие в программе арт-резиденций. Работал с приглашенными артистами, среди которых художник и сценограф из Екатеринбурга и Москвы Анна Комарова. Она в течение месяца исследовала исчезающие города Нижегородской области и связанную с этим явлением тему воды, а в финале представила спектакль-инсталляцию, рекомендованную для просмотра в одиночестве. Специально для «НН.Собака.ru» Анна рассказывает о своей работе в целом и проекте для Нижнего Новгорода.
Тема исчезновения очень сильно беспокоит меня. Мне интересно, что происходит с вещами, которыми перестают пользоваться и которые исчезают и остаются только в памяти. Интересно проследить трансформации – как одно исчезает, а другое появляется.
Исчезновение не равно смерти. При этом смерть включена в исчезновение. Но сейчас в своем творчестве я рассуждаю не о ней в таком глобальном смысле. Ведь можно исчезнуть, но продолжить жить. Родственники, друзья, домашние питомцы могут умереть и навсегда исчезнуть. А могут просто перестать существовать в твоей реальности или принимать в ней непосредственное участие. Но они продолжат жить в своем мире, и, возможно, ты даже не узнаешь об их смерти. К тому же исчезнуть могут не только люди, но и предметы, слова, дома – все, что нам нравилось, все, что мы любили.
Это естественно, когда основная тема художника меняется. Мы все проживаем уникальные жизни, развиваемся, попадаем в различные истории, получаем новый опыт. Впрочем, и мир вокруг нас постоянно меняется. Поэтому факт, что художники уходят от одной темы к другой, кажется мне вполне логичным. Я долгое время работала напрямую с темой смерти как неким феноменом, с темой прихода и ухода, цикла жизни с культурной и геологической точек зрения. Сейчас я обратила свое внимание на смежное направление.
В арт-резиденцию Центра театрального мастерства ехала с конкретной целью – углубиться в тему исчезновения посредством локальных обстоятельств. Заранее готовилась, изучала, в какие города Нижегородской области можно отправиться. Обратила внимание на Чкаловск, Дзержинск и Горбатов. В Чкаловске и Дзержинске обнаружила похожие истории. В обоих городах в XV–XVI веках были поселения на берегах Волги, но от них уже ничего не осталось, их поглотила вода. Если в Дзержинске это случилось по естественным причинам, то в Чкаловске – по вине человека. При строительстве Горьковской ГЭС целенаправленно затапливали определенные районы города. Деревянные дома перенесли, а каменные так и остались на дне. Горбатов в целом исчезающий город. Его население стремительно сокращается.
Благодаря Нижнему Новгороду обратила внимание на воду. Это новая стихия, с которой еще не работала. Я живу на два города – Екатеринбург, родилась и выросла здесь, и Москва, переехала не так давно. И ни в одном из них вода не занимает большую часть жизни человека, как здесь. Для меня это открытие. Каждый день, гуляя по Нижнему Новгороду, видишь Волгу и Оку. И так не только в самом Нижнем. Вода повсюду, в каждом уголке Нижегородской области. Она играет ключевую роль. Очень необычный опыт.
Результатом моей работы в арт-резиденции стал спектакль-инсталляция «Где» в Terminal A. Я объединила темы воды, которую открыла здесь, и исчезновения, с которой приехала. А еще их прямую взаимосвязь в контексте города. Погрузила зрителей в пространство покинутого на месте реки дома и предложила в одиночестве в течение пятнадцати минут исследовать историю этого места.
В работах использую живые материи, потому что мне нравится пребывать в условиях природы, в парках и лесах. В них хорошо и проще многое осмыслить. Для меня это способ понять, как живут деревья и как живут люди, проводя между ними параллели. Интересно, чем они похожи и чем отличаются или, как люди, позиционируют себя, пребывая в природной среде? Как деревья относятся к нам и относятся ли вообще? Как и мы, и они умирают, есть ли в этом сходство?
Мне важно выставлять настоящие объекты. Например, настоящую мебель. Это связано с моими взаимоотношениями с театром (Анна – сценограф. – Прим. редакции.). Думаю, если хочется сделать обстановку дома, то зачем делать ее из бутафории? Можно найти реальный элемент и просто изменить его функцию. Когда делаешь что-либо специально, ты пытаешься подделать, а это не интересно.
Кроме инсталляций работаю со скульптурой, люблю digital-форматы. Еще мне нравится работать с пространствами, выстраивать отдельные миры. Если рассматривать digital, то мне особенно интересны 3D-модели, потому что они тоже про пространство. А еще важная составляющая всех моих работ – звук.
Текст: Анастасия Андреянова
Фото: Кристина Сосна
Визажист и стилист по волосам: Мария Крутини
Фотостудия «Москва»
Благодарим Центр «Нижний 800» за помощь в организации интервью и съемки.
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